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جامعة الاقصى تنظم محاضرة علمية حول سلطة النقد والشمول المالي في فلسطين

الخميس 05 أبريل 2018 07:11 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

تماشيا مع رؤية كلية الادارة و التمويل الهادفة لتطوير قدرات طلابها و اثراء معارفهم و لتوسيع افاق التعاون مع المؤسسات الفلسطينية المختصة نظمت جامعة الاقصى محاضرة علمية بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية ممثلة بالدكتور عماد الاعرج مستشار محافظ سلطة النقد لشؤون العمليات النقدية و الاستاذ حسين زقوت مسؤول قاعة استقبال الجمهور في سلطة النقد و بحضور طلبة الكلية .

و قد افتتح د. محمد ابراهيم حماد هذه الورشة بالترحاب بالضيوف ممثلى سلطة النقد الفلسطينية و أشار الى دور سلطة النقد في تعزيز النظام المصرفي الفلسطيني كما أكد على اهمية المصارف الفلسطينية في دعم الاقتصاد المحلى و تعزيز فرص النمو .

وخلال الورشة تحدث د. عماد الأعرج عن نشأة سلطة النقد الفلسطينية و قوانينها الناظمة و علاقتها بالمصارف العاملة في الاراضى الفلسطينية و حول  قدرة سلطة النقد للتحول إلى بنك مركزي، واستعدادات السلطة في هذا المجال و الخطوات المتخذة لإتمام ذلك ، كما تم التطرق الى الشمول المالي والتوسع الذي حدث في القطاع المصرفي والمالي الفلسطيني.

من ناحية اخرى تطرق الاستاذ حسين زقوت عن  تحقيق الشمول المالي من خلال إتاحة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع سواء كانت مؤسسات أو أفراد، والعمل على تمكين فئات المجتمع من استخدام تلك الخدمات بجودة مناسبة وأسعار معقولة من خلال القنوات الرسمية للنظام المالي الرسمي كما تم التطرق الى أدوات سلطة النقد في احداث الاستقرار النقدى المطلوب .

و في نهاية اللقاء شهدت الورشة تفاعلا كبيرا، وخصوصا بعدما عرض ممثلى سلطة النقد فيلما قصيرا عن  تجربة سلطة النقد الرائدة في العمل النقدى و تم فتح باب النقاش مع الطلبة .

#جامعة الاقصى

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