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الحمد الله يترأس اجتماع لجنة إعداد قانون الحماية والمسؤولية الطبية

الخميس 05 أبريل 2018 07:05 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

ترأس رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الخميس في مكتبه برام الله، اجتماع اللجنة الخاصة بإعداد قانون الحماية المسؤولية الطبية، بحضور وزير الصحة د. جواد عواد، والنائب العام احمد براك، وممثلين عن نقابات قطاع الصحة، والهيئة المستقلة لحقوق الانسان.


 

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة انجاز هذا القانون بعد الاتفاق عليه من كافة الجهات المعنية والمشاركة في صياغته، لما فيه من حماية للمواطنين والاطباء، وبما يشكل مرجعية قانونية توضح جهة المسؤولية في حالة وقوع الأخطاء الطبية، وبما يشكل أيضا عاملا وقائيا من حدوث أو تكرار مثل هذه الأخطاء.


 

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هدف القانون هو تنظيم قواعد المسؤولية الطبية وفق الثوابت والبروتوكولات المتبعة عالميا وفق منظمة الصحة العالمية، وإلى تعزيز ثقة المواطن في النظام الصحي والمساءلة الطبية، إضافة إلى تشكيل حماية لكل من متلقي الخدمات الصحية ومزودي الخدمة.

#الحمد الله #قانون الحماية

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