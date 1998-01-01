الصحة بغزة: استخراج جسم معدنى غريب من داخل دماغ مصاب فى احداث مسيرة العودة

غزة / سما /

نجحت الطواقم الطبية فى قسم جراحة الاعصاب بمجمع الشفاء الطبى من انقاذ حياة مصاب من مصابى مسيرة العودة بعد اصابة خطيرة ومباشرة فى الدماغ .



وأوضح د.حازم كحيل استشارى جراحة الاعصاب بالمجمع بأن المصاب وصل للمجمع باصابة خطيرة ونزيف فى الدماغ أدت الى تهتك و كسور متعددة فى الجمجمة وخروج لأجزاء من الدماغ للخارج ودخول قطع عظمية داخل الدماغ.



ويقول د. كحيل تم استخراج جسم معدني غريب داخل الدماغ بعمق ٥سم أدى الى نزيف دماغي، مستغربا من شكل هذا الجسم وهو عبارة عن كيس من القماش وبداخله كرات حديدية صغيرة.



ويشير د.كحيل ان اشادة الوفد الفرنسى المتواجد فى المجمع بكفاءة الطاقم الطبى مبينا انه لم يشاهد هذه الاجسام الغريبة قبل ذلك.



هذا وشارك فى العملية التى استمرت لاربع ساعات عددا من اخصائي جراحة الاعصاب واستشاريي وأخصائيي التخدير وفنيي العمليات .