أبو شمالة: المقاومة الشعبية الأنسب للوصول لأهداف شعبنا ومسيرة العودة أعادت قضيتنا للصدارة

سما / غزة

أكد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني ماجد أبو شمالة؛ أن المقاومة الشعبية السلمية الأنسب للوصول لأهداف الشعب الفلسطيني؛ مشيدا بفكرة "مسيرة العودة الكبرى" والتي تهدف لتسليط الضوء على قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم بالعودة.

وأضاف أبو شمالة خلال اجتماع عقده مع اللجنة التنسيقية ل"مسيرة العودة" في مكتبه بغزة؛ "نحن مؤمنون بأن مسيرة العودة شكل من أشكال النضال فيه خدمة كبير للوصول لأهداف الشعب الفلسطيني وكسب التعاطف الدولي لإعادة القضية الفلسطينية لتتصدر إهتمامات الدول". وشدد أبو شمالة على ضرورة استمرار الحراك الشعبي السلمي لانتزاع الحقوق الفلسطينية، مبديا استعداد التيار الاصلاحي في حركة فتح لدعم الحراك السلمي بكل ما يستطيع من كوادر وامكانيات لإيمانه بأن هذا الشكل من المقاومة الوحيد لإنقاذ ما تبقى من الكرامة الوطنية والقضية الفلسطينية التي تاهت بين خيارات أوصلتنا لحالة من التيه والضياع. وأشار أبو شمالة إلى اجتماع عقدتها اللجنة الوطنية الاسلامية للتنمية والتكافل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بمشاركة كافة القوى السياسية الرئيسية لبحث تطورات مسيرة العودة؛ موضحا أن الاجتماع بحث إمكانية إنشاء صندوق مالي تحت مسمى "صندوق العودة" يعمل على مساندة ودعم جرحى وعوائل شهداء مسيرة العودة الكبرى. وأكد النائب في المجلس التشريعي؛ أن التيار الاصلاحي جزء مشارك وفعال في مسيرة العودة الكبرى وأنهم سيكونوا جنودا لانجاح كافة فعالياته.