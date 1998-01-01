جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حمدونة : سلطات الاحتلال تمارس التعذيب النفسى والجسدى بحق الأطفال

الخميس 05 أبريل 2018 06:46 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أكد مدير مركز الأسرى للدراسات  الدكتور رأفت حمدونة اليوم الخميس بمناسبة يوم الطفل الفلسطينى أن سلطات الاحتلال ترتكب عشرات الانتهاكات بحق المعتقلين الأطفال كالتعذيب النفسى والجسدى ، واستغلال بنية الطفل الضعيفة ، والتركيز على التعذيب والتهديد والتنكيل والترويع أحياناً بالكلاب ، واستخدام وسائل غير مشروعة كالخداع والوعود الكاذبة ، والمعاملة القاسية ، والمحاكم الردعية العسكرية والقوانين الجائرة ، والعقابات بالغرامات المالية والعزل الانفرادى واستخدام القوة , والاحتجاز في أماكن لا تليق بهم وبأعمارهم , والتفتيشات الاستفزازية .

وأضاف د. حمدونة أن سلطاتا الاحتلال تعتقل 350 طفل فلسطينى ، يتعرضون لانتهاكات صارخة تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التى تكفل حماية هؤلاء القاصرين وتأمين حقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية وتواصلهم بأهليهم ومرشدين يوجهون حياتهم والتعامل معهم كأطفال وليس كإرهابيين وبالغين كما تتعامل معهم إدارة السجون .

 وأشار أن المعتقلين الأطفال يعانون من فقدان العناية الصحية والثقافية والنفسية وعدم وجود مرشدين داخل السجن ، واحتجازهم بالقرب من أسرى جنائيين يهود فى كثير من الأحوال ، والتخويف والتنكيل بهم أثناء الاعتقال ، بأساليب ممنهجة تهدف لتدمير الطفولة الفلسطينية ، ويلحق بها الكثير من الآثار الصحية والنفسية والجسدية والاجتماعية  .

ودعا د. حمدونة المنظمات الحقوقية الخاصة بالطفل إلى لمتابعة أوضاع المعتقلين القاصرين في المعتقلات الاسرائيلية ، وسماع شهاداتهم ، ومحاسبة دولة الاحتلال على جرئمها بحقهم ، والزامها بالاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات والقرارت الدولية لحمايتهم

#رأفت حمدونة

أخبار ذات صلة

سلطات الاحتلال تناقش اليوم قانون حظر الأذان

يؤاف مردخاي

سلطات الاحتلال تعلن سحب 250 ألف تصريح و الغائها تماما

نبيل شعث

شعث : الرئيس لن يغادر الضفة لتجميده الاتصالات مع سلطات الاحتلال

سلطات الاحتلال تغلق الضفة ومعابر غزة لأربعة أيام

معبر ايرز

سلطات الاحتلال تجبر المسافرين عبر ايرز على عدم العودة لغزة لمدة سنة

اسرى فلسطينيون - ارشيف

سلطات الاحتلال تقرر منع اهالي أسرى " حماس " غزة من الزيارة

الأكثر قراءة اليوم

صور " شهداء مسيرة العودة " على أبراج " تل أبيب "

الأمن الداخلي يصدر تعليمات للمشاركين في مسيرة العودة

الاحتلال يحذر الصحة العالمية من إشعال "الكوشوك" بغزة

"مهندس" صفقة شاليط: مصر قادرة على فتح الحدود وإبعاد ضغط غزة عنا

محمد بن راشد يطلق قصيدة "كونوا مع الحق" يدعم فيها فلسطين

جيش الاحتلال: طائرة عسكرية استهدفت مسلح قرب السياج شمال القطاع ولا تأكيدات فلسطينية

الإحتلال يستعد لفتح تحقيق في حالات قتل شهداء مسيرة العودة بغزة

الأخبار الرئيسية

مستوطنو غلاف غزة

"يديعوت": رعب و قلق في غلاف غزة خوفاً من الجمعة الثانية لمسيرة العودة

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان يهدد سكان القطاع : لا يوجد أبرياء على حدود غزة و سنرد بكل قوة وحزم

شهيد

صور : شهيدان واصابة 3 صيادين في غزة

حدود غزة -ارشيفية

حماس ليس لديهاما تخسره.. اسرائيل تستعد لسيناريو اختراق 300 ألف متظاهر للسياج الفاصل

مصر و فلسطين

صحيفة: مصر تكثف جهودها من أجل اتفاق في غزة يسبق عملية سياسية وصفقة القرن

الاتصالات الفلسطينية