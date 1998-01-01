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الشيخ رائد صلاح يرسل رسالة من سجنه وهذه فحواها

الخميس 05 أبريل 2018 06:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ رائد صلاح يرسل رسالة من سجنه وهذه فحواها



القدس المحتلة / سما /

بعث الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل، اليوم الخميس، رسالة من داخل سجنه عبر محاميه الى الشعب الفلسطيني، موضحاً حالته التي يمر بها داخل السجن.

وقال الشيخ في رسالته: "نحن لا نرضى بالسجون، ولكن إن فرضت علينا فلا حول ولا قوة الا بالله، وبالذات إذا وضعنا بين خيارين السجن أو ثوابتنا، السجن أو لغتنا العربية، السجن أو ثقافتنا، حينها لا يمكن ان نتردد وعلينا ان نتحمل".

وأضاف:" أنا على يقين بإذن الله، أننا على أبواب فرج قريب، وهذا شعور حقيقي لصاحب الحق، وصاحب الحق هو المنتصر، اتمتع والحمد لله تعالى بمعنويات فوق النجوم".

وختم الشيخ رائد رسالته: "أدعو ربي دائما: ربِّي أخْتَر لِي وَلا تُخيّرنِي فإن الخِيرَة فِيما أخترته لي".

#الشيخ رائد صلاح #سجن #رسالة

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