الزعنون: بدء توجيه الدعوات للمشاركة في دورة المجلس الوطني الفلسطيني

رام الله / سما /

قال سليم الزعنون، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، إنه بدأ اليوم الخميس بتوجيه الدعوات الرسمية لأعضاء المجلس الوطني داخل فلسطين وخارجها، للمشاركة في دورة المجلس التي ستعقد في مدينة رام الله خلال الفترة من 30/4 حتى 4/5/2018، تحت عنوان: “القدس، وحماية الشرعية الفلسطينية”.

وأكد الزعنون، في بيان، أهمية انعقاد هذه الدورة للمجلس الوطني في ظل الظروف المعقدة، التي تمر بها القضية الفلسطينية، والتحديات التي تواجه مصير القضية الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني.

ودعا الزعنون الفصائل كافة للمشاركة في هذه الدورة المصيرية للحفاظ على الحقوق الوطنية، وفي مقدمتها تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس المحتلة.

وشدد الزعنون على تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والحفاظ عليها وتعزيز دورها.