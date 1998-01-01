جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مختصون يحذرون من تدهور الأوضاع النفسية في ظل الظروف الراهنة بالقطاع

الخميس 05 أبريل 2018 05:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
مختصون يحذرون من تدهور الأوضاع النفسية في ظل الظروف الراهنة بالقطاع



غزة/سما/



1.JPGحذر أخصائيون نفسيون واجتماعيون وممثلو منظمات أهلية من التداعيات الخطيرة لتدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الوضع النفسي لسكان قطاع غزة وبخاصة الأطفال.

وأكد هؤلاء على ضرورة التدخل الحقيقي من أجل وقف التدهور الحاصل ومعالجة أسباب الأزمة وبخاصة الأسباب الخارجية وفي مقدمتها الحصار والانقسام.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمه مركز غزة للصحة النفسية  بعنوان " الأوضاع النفسية في قطاع غزة في ظل الظروف الراهنة" ، والتى ركزت على أهم التحديات التي تحول دون إعمال الحق في الصحة النفسية، وأهم البرامج والمشاريع التي تسهم في تقديم خدمات صحة نفسية مناسبة في القطاع.

وفي كلمته،  أكد مدير عام برنامج غزة للصحة النفسية ياسر أبو جامع أن الاوضاع المعيشية تزيد من العبء الاجتماعي والاقتصادي على الاسرة الفلسطينية فيجب الأخذ بعين الاعتبار ما يترتب على ذلك من ضغوط نفسية على المجتمع الفلسطيني وكيف يمكن لهذه الضغوط النفسية ان تظهر وما هي الجهات التي يمكن من خلالها توفير الرعاية النفسية اللازمة.

وأشار الى احصائيات برنامج غزة للصحة النفسية المبدئية عن عام 2017 فان الاضطراب الاكثر شيوعا بين الاطفال المترددين حديثاً على المراكز التابعة للبرنامج هو اضطراب التبول اللاإرادي بنسبة 20% يليه اضطراب كرب ما بعد الصدمة بنسبة 13%.

واضاف ان 24% من الاطفال المترددين على المراكز التابعة للبرنامج يعانون من مشكلات وأعراض سلوكية لا تصل بهم الى درجة التشخيص ويتلقون الخدمات الارشادية اللازمة.

أما بالنسبة للبالغين، أوضح أبو جامع أن التشخيص الأكثر للحالات الجديدة خلال العام 2017 فهو اضطراب الاكتئاب "22% من الحالات" ثم الاضطرابات التي تتعلق باستخدام المواد  والعقاقير بنسبة 21% من الحالات وتشكل الإضطرابات المتعلقة بمجموعة اضطرابات القلق ما نسبته 26% من الحالات وتتركز بشكل أساسي في اضطراب القلق العام, اضطراب كرب ما بعد الصدمة

وأشار الى الشعور العام بالإحباط بين مختلف أفراد المجتمع الفلسطيني في غزة بسبب الصعوبات الاقتصادية وإرتفاع معدلات البطالة خصوصا بين الشباب وكذلك المعاناة اليومية الناجمة عن انقطاع الكهرباء وما يتبع ذلك من عناء.

وفي الجوانب الاكلينيكية، قال أبو جامع إن أهم الملاحظات من قبل المهنيين والمهنيات كان هي أن حالات الاكتئاب الناتجة عن سوء الوضع الاقتصادي بدأت تطال ذوي الدخل المتوسط والجيد من المجتمع كما وان ممارسات الاحتلال تؤدي في كثير من الأحيان الى حدوث انتكاسة لدى مرضى كرب ما بعد الصدمة خصوصا في المناطق الحدودية.

#الصحة النفسية #غزة #حصار

أخبار ذات صلة

حماس: سنوفر الظروف المناسبة لتطبيق التسهيلات المصرية الموعودة لغزة

عباس والسفير المصري برام الله - ارشيف

الرئيس عباس : سننجز الوحدة الوطنية والمصالحة لمواجهة الظروف الدقيقة

غزة -ارشيفية

كبار قادة الجيش والشاباك: غزة تنهار بشكل تام و يحذرون من حدوث انفجار لا يمكن السيطرة عليه

قصف- ارشيف

وساطة مصرية بين إسرائيل والفلسطينيين لمنع التدهور بالقطاع

الاحمد - ارشيف

الاحمد :حل مشاكل غزة يحتاج الى وقت و الاعدامات التي حدثت بالقطاع غير قانونية

مصر وحماس

مصدر : مصر تبدي توجهاً واضحاً لتحسين الأوضاع الانسانية في غزة

الأكثر قراءة اليوم

صور " شهداء مسيرة العودة " على أبراج " تل أبيب "

الأمن الداخلي يصدر تعليمات للمشاركين في مسيرة العودة

الاحتلال يحذر الصحة العالمية من إشعال "الكوشوك" بغزة

"مهندس" صفقة شاليط: مصر قادرة على فتح الحدود وإبعاد ضغط غزة عنا

محمد بن راشد يطلق قصيدة "كونوا مع الحق" يدعم فيها فلسطين

جيش الاحتلال: طائرة عسكرية استهدفت مسلح قرب السياج شمال القطاع ولا تأكيدات فلسطينية

الإحتلال يستعد لفتح تحقيق في حالات قتل شهداء مسيرة العودة بغزة

الأخبار الرئيسية

مستوطنو غلاف غزة

"يديعوت": رعب و قلق في غلاف غزة خوفاً من الجمعة الثانية لمسيرة العودة

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان يهدد سكان القطاع : لا يوجد أبرياء على حدود غزة و سنرد بكل قوة وحزم

شهيد

صور : شهيدان واصابة 3 صيادين في غزة

حدود غزة -ارشيفية

حماس ليس لديهاما تخسره.. اسرائيل تستعد لسيناريو اختراق 300 ألف متظاهر للسياج الفاصل

مصر و فلسطين

صحيفة: مصر تكثف جهودها من أجل اتفاق في غزة يسبق عملية سياسية وصفقة القرن

الاتصالات الفلسطينية