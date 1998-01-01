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"يديعوت": رعب و قلق في غلاف غزة خوفاً من الجمعة الثانية لمسيرة العودة

الخميس 05 أبريل 2018 05:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
"يديعوت": رعب و قلق في غلاف غزة خوفاً من الجمعة الثانية لمسيرة العودة



القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إن مستوطني غلاف قطاع غزة يعيشون حالة من القلق والهلع مع اقتراب الجمعة الثانية لمسيرة العودة الكبرى على حدود قطاع غزة الشرقية.

وأضافت الصحيفة اليوم الخميس، "أن المزارعون في مستوطنات غلاف غزة قلقون من استمرار تواجد المتظاهرين على حدود غزة ويخشون تدفع آلاف الفلسطينيين عبر الحدود للمستوطنات".

ونقلت الصحيفة عن مزارعين إسرائيليين قولهم: "لا يمكن الادعاء بأن الأمور طبيعية ولا يمكن الاستهانة بالتهديدات القادمة من وراء الحدود، وحتى لو لم يقتحم مليون فلسطيني الحدود يكفي دخول 10 آلاف الى مناطق الغلاف لخلقوا تهديداً غير محسوب النتائج".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الجيش تخوفهم من "استغلال نشطاء من حماس الدخان المتوقع نتيجة إحراق كميات كبيرة من الإطارات بجانب الحدود والاقتراب ووضع العبوات أو إطلاق النار باتجاه الجنود الإسرائيليين".

من جهته، اتهم المحلل العسكري في صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية حركة حماس بالسعي إلى حشر "إسرائيل" في الزاوية وإظهارها بمظهر قاتل المدنيين وبالتالي إلحاق الضرر بها على المستوى العالمي"، على حد زعمها.

#رعب #غلاف غزة

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