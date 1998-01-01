جامعة خضوري تبحث سبل التعاون المشترك مع الممثلية الايرلندية

رام الله / سما /

بحث رئيس جامعة فلسطين التقنية – خضوري أ.د. مروان عورتاني، في مكتبه اليوم، مع نائب ممثل الممثلية الايرلندية السيد دكلان جونستان سبل تعزيز التعاون بين الجامعات الفلسطينية ونظيراتها الايرلندية وللاطلاع على التحديات التي تواجهها جامعة خضوري و ذلك بحضور عمداء الكليات.



في بداية اللقاء ، رحب أد.عورتاني بالسيد جونستان والوفد المرافق من مجمع الكنائس العالمي وقدم نبذة عن الجامعة و تخصصاتها موضحا خصوصيتها كالجامعة الحكومية الوحيدة، و أشار الى التحديات التي تواجهها الجامعة على صعيد البحث العلمي وتدويل الجامعة مؤكدا ان القيود التي يفرضها الاحتلال على حركة الاكاديميين والطلاب الاجانب تمثل العائق الرئيس امام تحقيق انكشاف الجامعة على المستوى العالمي والدولي.

و أوضح أ.د.عورتاني ان الجامعة تعاني من معيقات خاصة بها دون الجامعات في المنطقة و هذه المعيقات تتمثل بخصوصية موقع الجامعة بالقرب من جدار الفصل العنصري الذي اقتطع ما يقارب 200 دونم من ارض الجامعة و وجود معسكر تدريبي على 26 دونم من ارض الجامعة، الامر الذي يعرقل سير العملية التدريسية والحياة الاكاديمية.

و في السياق ذاته، أشار أ.د.عورتاني الى الشرذمة الحالية لاراضي الجامعة والى سعي الجامعة الدؤوب لتوحيد أراضيها مشيدا بالدور الريادي الذي وفرته القيادة الفلسطينية الحكيمة بالخصوص و الى اتخاذ خطوات جدية لاعادة توحيد أراضي جامعة خضوري بالمستقبل القريب.



ومن جهته، اعرب السيد جونستان عن سعادته بالزيارة والى دور ايرلندا في دعم القضية الفلسطينية و الى كونها من أولى الدول التي تبنت حل الدولتين و دعمت حل عادل للقضية الفلسطينية، موضحا دور التعليم و خاصة التعليم العالي بتوفير أسس الدولة الفلسطينية العتيدة و مؤكدا ان دعم التعليم هو لب توجه الحكومة الايرلندية.

وخلال القاء ناقش الطرفان سبل تطوير التعاون المشترك في مجالات عقد اللقاءات التدريبية في ايرلندا لتعليم الابداع و الريادة والى استثمار تجربة ايرلندا وخبرتها في مجال المشاريع الريادية التشغيلية.

كما بحث الطرفان سبل تطوير العلاقات الفلسطينية الثنائية عن طريق تطوير برامج التبادل الثقافي و الاكاديمي بين الطرفين.

وبعد اللقاء اجرى والوفد جولة ميدانية في الجامعة اطلع خلالها على مرافق الجامعة ووقف على الانتهاكات الاسرائيلية بحق الجامعة وحرمها.