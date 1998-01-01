جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

زراعة أشتال زيتون في عانين غرب جنين

الخميس 05 أبريل 2018 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

شاركت الأطر النسوية وفعاليات جنين، اليوم الخميس، في زراعة أشتال زيتون في أراضي قرية عانين غرب جنين بمحاذاة جدار الضم والتوسع العنصري، والمهددة بالمصادرة، لمناسبة يوم الأرض.

وشارك في الفعالية رئيسة الاتحاد وفاء زكارنة، والأطر النسوية، ومدير زراعة جنين أحمد عبد الوهاب، ورئيس مجلس قروي عانين باهر ياسين، وطالبات مدرسة بنات عانين الثانوية، وممثلون عن المؤسسات الرسمية المدنية والأمنية، وفعاليات وقوى المحافظة.

وقال المشاركون إن هذه الفعالية في يوم الأرض الخالد هي بمثابة رسالة للاحتلال وللعالم بأننا متمسكون بأرضنا، وسائرون على درب الشهداء القادة العظام، وملتفون حول الرئيس محمود عباس وقيادتنا حتى إحقاق كامل حقوقنا المشروعة.

وأكدوا سعيهم المستمر ونضالهم السلمي الشعبي بهدف تعزيز صمود المزارعين، في الوقت الذي تتعرض له هذه المنطقة لاعتداءات من قبل الاحتلال الذي صادر من أراضي القرية مئات الدونمات بعد بناء جدار الضم والتوسع العنصري.

#زيتون #زراعة

أخبار ذات صلة

عريقات

نجاح عملية زراعة الرئة للدكتور صائب عريقات

عريقات

شاهد : اول صورة لعريقات بعد نجاح عملية زراعة الرئة

اسماك - ارشيف

زراعة غزة تمنع دخول بعض الاسماك المصرية..يهربونها عبر مواسير الصرف الصحي

عريقات

شاهد الصور .. عريقات يغادر المشفى بعد نجاح عملية زراعة الرئة

معمل مخدرات

في فلسطين.. صور: القبض على طالب استغل هندسة الإلكترونيات لتطوير زراعة المخدرات

عمليات مداهمة في جنين واليامون والخليل

الأكثر قراءة اليوم

صور " شهداء مسيرة العودة " على أبراج " تل أبيب "

الاحتلال يحذر الصحة العالمية من إشعال "الكوشوك" بغزة

"مهندس" صفقة شاليط: مصر قادرة على فتح الحدود وإبعاد ضغط غزة عنا

محمد بن راشد يطلق قصيدة "كونوا مع الحق" يدعم فيها فلسطين

الإحتلال يستعد لفتح تحقيق في حالات قتل شهداء مسيرة العودة بغزة

لأول مرة منذ 1967: السماح للأقباط بزيارة القدس

فيديو.. برشلونة يهزم روما برباعية ويقترب من المربع الذهبي

الأخبار الرئيسية

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان يهدد سكان القطاع : لا يوجد أبرياء على حدود غزة و سنرد بكل قوة وحزم

شهيد

صور : شهيدان واصابة 3 صيادين في غزة

حدود غزة -ارشيفية

حماس ليس لديهاما تخسره.. اسرائيل تستعد لسيناريو اختراق 300 ألف متظاهر للسياج الفاصل

حدود غزة -ارشيفية

جيش الاحتلال: طائرة عسكرية استهدفت مسلح قرب السياج شمال القطاع ولا تأكيدات فلسطينية

مصر و فلسطين

صحيفة: مصر تكثف جهودها من أجل اتفاق في غزة يسبق عملية سياسية وصفقة القرن

الاتصالات الفلسطينية