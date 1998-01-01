زراعة أشتال زيتون في عانين غرب جنين

جنين / سما /

شاركت الأطر النسوية وفعاليات جنين، اليوم الخميس، في زراعة أشتال زيتون في أراضي قرية عانين غرب جنين بمحاذاة جدار الضم والتوسع العنصري، والمهددة بالمصادرة، لمناسبة يوم الأرض.

وشارك في الفعالية رئيسة الاتحاد وفاء زكارنة، والأطر النسوية، ومدير زراعة جنين أحمد عبد الوهاب، ورئيس مجلس قروي عانين باهر ياسين، وطالبات مدرسة بنات عانين الثانوية، وممثلون عن المؤسسات الرسمية المدنية والأمنية، وفعاليات وقوى المحافظة.

وقال المشاركون إن هذه الفعالية في يوم الأرض الخالد هي بمثابة رسالة للاحتلال وللعالم بأننا متمسكون بأرضنا، وسائرون على درب الشهداء القادة العظام، وملتفون حول الرئيس محمود عباس وقيادتنا حتى إحقاق كامل حقوقنا المشروعة.

وأكدوا سعيهم المستمر ونضالهم السلمي الشعبي بهدف تعزيز صمود المزارعين، في الوقت الذي تتعرض له هذه المنطقة لاعتداءات من قبل الاحتلال الذي صادر من أراضي القرية مئات الدونمات بعد بناء جدار الضم والتوسع العنصري.