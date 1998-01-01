جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"اليونيسيف": أقل من 4% من المياه الجوفية في غزة صالحة للاستعمال

الخميس 05 أبريل 2018 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

قالت مديرة مكتب "اليونيسيف" في غزة تانيا ماكبرايد، إن أقل من 4% من مياه الخزان الجوفي في قطاع غزة صالحة للاستعمال.

جاء ذلك خلال كلمة لها في احتفال العديد من المؤسسات المحلية والدولية، اليوم الخميس، بيوم المياه العالمي في محطة تحلية مياه البحر للمناطق الجنوبية- المرحلة الأولى، بعنوان "من الطبيعة وإلى الطبيعة".

وأضافت ماكبرايد ان مشكلة المياه في قطاع غزة تدعونا لإيجاد الحلول اللازمة لهذه الأزمة وما ينتج عنها من أضرار، لذلك نحتاج للعمل الكثير لإيجاد بنية خاصة للمياه والوصول للمياه الصالحة في ظل أن 4% من مياه الخزان الجوفي في غزة فقط تصلح للاستعمال.

وأشارت إلى الأخطار الناتجة عن تلوث المياه بسبب ضخ المياه العادمة إلى البحر، خاصة أن البحر هو المرفق الوحيد المتوفر لذهاب الأطفال وعائلاتهم إليه، لأن الوضع في غزة صعب ويجب أن نفعل الكثير لإنهاء هذا الوضع على الصعيد المائي، منوهة إلى عمل "اليونيسيف" مع العديد من المؤسسات الشريكة المحلية والدولية، لتقليل أضرار المياه وتوفير مياه صالحة وآمنة للشرب في القطاع، رغم ما نواجهه من تحديات يومية لتحقيق ذلك.

وفي كلمة الاغاثة الإسلامية في فلسطين، قال حسام جودة: إننا نعمل في هذا المجال ونسعى لتوفير مياه صالحة للشرب بالتعاون مع المجتمع، خاصة أنه الشريك الأساسي لإيصال خدمة المياه الصالحة للشرب.

وتناول جودة دور المجتمع لتغيير سلوك هام في المياه من خلال رفع التوعية وحق الوصول للخدمة وتمكين المؤسسات للقيام بدورها لرعاية المياه الآمنة، ولا بد من العمل لحل المشاكل التي تحقق هذا الوصول.

وفي كلمة مصلحة مياه بلديات الساحل، قال منذر شبلاق: إنه لا بد من إزالة جميع العقبات والتحديات التي تعترض توفير مياه صالحة وآمنة للشرب في قطاع غزة الذي يعاني من مشكلة كبيرة جدا في مياه الشرب، لذلك فإننا نعمل في ظروف معقدة جدا ونحقق الكثير من الانجازات على صعيد توفير المياه للمواطن.

وأكد أهمية الاستفادة من المياه العادمة، في مجالات عدة، وضرورة تحسين شبكات المياه واستخدام مياه الأمطار وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي ومراجعة عادات استخدام المياه كل ذلك لأجل توفير مياه صالة للاستخدام الأدمي.

من جانبه، تطرق نائب رئيس سلطة المياه ربحي الشيخ إلى جهود سلطة المياه لتحقيق الأمن المائي للمواطن رغم أن نحو 90% من مصادر المياه الفلسطينية تحت السيطرة الإسرائيلية.

وشدد على ضرورة توفير التمويل اللازم وتنفيذ البرامج الخاصة بتطوير المنظومة المائية، وسنعمل دون كلل لأجل توفير المياه الصالحة والآمنة للمواطن.

#اليونيسيف #المياه الجوفية

أخبار ذات صلة

غزة .."انتحار جماعي لاهل الاعراف" ..الصرف الصحي يجتاح المياه الجوفية والاوضاع خطيرة

سلطة المياه برام الله توقف توريد المياه لغزة

سلطة المياه برام الله تخطر بلدية غزة بوقف توريد المياه للقطاع

اونروا

مدير أونرو" بغزة "ماتياس شمالي" : "الانفجار" قادم و التمويل يكفي حتى يوليو

3 توائم

"قدس" و"عاصمة" و"فلسطين".. أسماء أطلقها أب من غزة على 3 توائم

الحساينة: 97% من مياه غزة غير صالحة للاستخدام والوضع عل شفا كارثة محققة

"اليكسا"" : موقع "سما" الاكثر مشاهدة في فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

صور " شهداء مسيرة العودة " على أبراج " تل أبيب "

الاحتلال يحذر الصحة العالمية من إشعال "الكوشوك" بغزة

"مهندس" صفقة شاليط: مصر قادرة على فتح الحدود وإبعاد ضغط غزة عنا

محمد بن راشد يطلق قصيدة "كونوا مع الحق" يدعم فيها فلسطين

الإحتلال يستعد لفتح تحقيق في حالات قتل شهداء مسيرة العودة بغزة

لأول مرة منذ 1967: السماح للأقباط بزيارة القدس

فيديو.. برشلونة يهزم روما برباعية ويقترب من المربع الذهبي

الأخبار الرئيسية

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان يهدد سكان القطاع : لا يوجد أبرياء على حدود غزة و سنرد بكل قوة وحزم

شهيد

صور : شهيدان واصابة 3 صيادين في غزة

حدود غزة -ارشيفية

حماس ليس لديهاما تخسره.. اسرائيل تستعد لسيناريو اختراق 300 ألف متظاهر للسياج الفاصل

حدود غزة -ارشيفية

جيش الاحتلال: طائرة عسكرية استهدفت مسلح قرب السياج شمال القطاع ولا تأكيدات فلسطينية

مصر و فلسطين

صحيفة: مصر تكثف جهودها من أجل اتفاق في غزة يسبق عملية سياسية وصفقة القرن

الاتصالات الفلسطينية