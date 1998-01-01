تربية قلقيلية تنظم يوما مفتوحا لرياض الاطفال بمناسبة يوم الطفل

قلقيلية / سما /

نظمت مديرية التربية والتعليم العالي في محافظة قلقيلية في يوما مفتوحا لرياض الاطفال بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني وذلك في احراش عزبة الطبيب المهددة بالمصادرة، وذلك بالتعاون مع جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني، وبحضور ومشاركة العميد حسام ابو حمدة نائب محافظ قلقيلية وبيان الطبيب عضو المجلس الثوري لحركة فتح، ومديرة التربية والتعليم نائلة فحماوي عودة ود. حسام ولويل مدير صحة قلقيلية، واماني شريم مشرفة رياض الاطفال وخالد عرباس من فسم التعليم العام، ومتطوعو جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني، وأطفال رياض الأطفال في المحافظة، والاسرة التربوية في محافظة قلقيلية.

نائلة فحماوي اشارت خلال مشاركتها الاطفال يومهم، الى توجه وزارة التربية والتعليم بالاهتمام بقطاع رياض الأطفال بشكل شمولي، حيث اطلقت الوزارة الاستراتيجية الوطنية للتنمية والتدخل في الطفولة المبكرة، كما تعمل الوزارة على افتتاح الصفوف التمهيدية في المدارس، واضافت بان تنفيذ فعالية يوم الطفل الفلسطيني في قرية عزبة الطبيب المهددة بالاستيطان ومصادرة اراضيها هي رسالة تضامن وصمود وتحدي من اطفال فلسطين والاسرة التربوية ضد كل اجراءات ومحاولات الاحتلال لسرقة الارض الفلسطينية. وشكرت فحماوي جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني الشريكة في تتفيد الفعاليات، ومجلس قروي عزبة الطبيب واهالي البلدة، ومدرسة عزبة الطبيب الاساسية على استضافة اليوم المفتوح في احراش القرية، كما شكرت فحماوي قسم التعليم العام على تنظيمه للفعالية.

من جانبها اشارت اماني شريم إلى ان مديرية التربية والتعليم العالي تحرص على تنفيذ أنشطة وفعاليات متعددة تستهدف الاطفال تطبيقا لرؤية ورسالة وزارة التربية والتعليم العالي بتوفير كافة مقومات الطفولة السوية والبيئة الآمنة والمحفزة للإبداع، وشكرت كافة رياض الاطفال المشاركة، والتي اتاحت الفرصة للأطفال والتعبير عن ذاتهم، مشيرة الى ان فعاليات اليوم المفتوح تضمنت جملة فعاليات ومسابقات وانشطة للأطفال، ولوحات فنية قدمتها رياض اطفال في محافظة قلقيلية، احتفاء بيوم الطفل الفلسطيني.