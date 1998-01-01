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الشرطة تضبط (87) قطعة يشتبه انها اثرية وتلقي القبض على شخصين في جنين

الخميس 05 أبريل 2018 01:35 م / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

 ضبطت الشرطة اليوم (87) قطعة يشتبه انها اثرية والقت القبض على شخصين في قضيتين منفصلتين في جنين.
وأوضح بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة انه وبناء على معلومات حول حيازة شخص من احدى قرى محافظة جنين لمواد يشتبه انها اثرية على الفور قامت قوة من  شرطة السياحة والاثار تساندها قوة من مركز شرطة المدينة بالتوجه الى مكان تواجده والقاء القبض وضبطت بحوزته (86) قطعة معدنية يشتبه انها اثرية وبتدوين اقواله افاد انه حضر الى مدينة جنين من اجل بيعها.

وفي سياق منفصل وبناء على معلومات توافرت للشرطة  تتعلق بحيازة أحد الأشخاص من احدى قرى محافظة جنين على مواد يشتبه انها اثرية وعليه تحركت قوة من فرع السياحة الى مكان تواجده وتم ضبطه وضبطبحوزته  قطعة معدنية يشتبه انها اثرية  وبسماع اقواله افاد انه حضر لمدينة جنين من اجل بيع القطعة المعدنية.

واكد البيان توقيف المشتبه بهما و التحرز على المضبوطات تمهيدا لاحالتهما والمضبوطات  الى النيابة العامة اصولا .

#الشرطة

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