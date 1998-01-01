فتح تدعو المؤسسات الاعلامية ولحقوقية لابراز معاناة اطفالنا

رام الله / سما /

قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" ان الطفل الفلسطيني يعيش في ظروف واضاع انسانية صعبة، مؤكدة ان اطفال شعبنا يفتقدون ابسط حقوقهم في العيش كأطفال بحرية وكرامة، جراء ممارسات سلطات الاحتلال بحق الطفل الفلسطيني، المتمثلة في الاعتقال والقتل والترهيب والتعذيب وهدم البيوت وتشريد العائلات بما فيها الاطفال وغيرها من الممارسات الاحتلالية الاخرى التي تنتهق مبادئ حقوق الانسان.

وقالت مفوضية الاعلام والثقافة والتعبئة الفكرية في بيان صحفي بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، الذي تصادف اليوم 5 نيسان 2018، انه تم اعتقال 1,467 طفلاً خلال العام 2017 وفقا لبيانات هيئة شؤون الاسرى والمحرررين، بالاضافة الى استشهاد 15 طفلاً.

ودعت المفوضية وسائل الاعلام المحلية والدولية والمؤسسات الحقوقية لتسليط الضوء على قصص ومعاناة اطفالنا وايصال معاناتهم الى شعوب العالم.