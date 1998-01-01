إليكِ 3 اسرار لم تفكري يوماً في أن زوجك يخفيها عنك!

اسرار

أي أسرار لا يريدك الرجل ان تعرفيها لذا يعمد إلى إخفائها عنك؟ إليك 3 أسرار لم تفكري يوماً في أنه قد يخفيها عنك:

1- الرجال يسترقون النظر إلى إيميالات زوجاتهم وتليفوناتهم

نصف الرجال تقريباً يشعرون بالفضول تجاه حياة زوجاتهم ويتحققون من كمبيوترات زوجاتهم وهواتفهم. لماذا؟ لأنهم يشعرون بعدم الامان في مصير علاقتهم ولا يكونون قادرين على الاستفسار. الحقيقة ان الرجال والنساء يحاولون اختلاس النظر إلى هواتف وكمبيوترات بعضهم وهذا غير ضروري لأنه ينبغي ألا يكون هناك أسرار بين الأزواج بل يجب ان يكون لهم الحق في الدخول إلى حسابات بعضهم بعضاً والى ايميالاتهم وهواتفهم.

2- يعتقد الأزواج أنهم أذكى من زوجاتهم.

أكثر من نصف الرجال يعتقدون انهم أذكى من نسائهم وهذا سر لا يريدون أن تعرفه زوجاتهم. ولكن الذكاء انواع مختلفة. فالرجال مثلاً يمتلكون المزيد من المادة الرمادية في الدماغ وهذا ما يسمح لهم بالتركيز على شيء ما فيما تملك المرأة المزيد من المادة البيضاء في الدماغ وهذا يسمح لها بالتواصل بشكل افضل ومعالجة المعلومات بشكل أسرع. وهذا ما يجعل النساء أفضل في العلاقات.

3- يتمنى الرجال لو تجلب نساءهم المزيد من المال إلى البيت.

يتمنى بعض الرجال من زوجاتهم لو ينفقن مالاً أقل ويساهمن في الحصول على المزيد من المال. أما السبب الذي يجعلهم يخفون هذا السر فهو خشيتهم من أن يظهروا ضعافاً تهمهم المصلحة.

ما هي الأمور التي يخفيها أو أخفاها عنك زوجك؟ يمكنك ذكرها في قسم التعليقات على موقعنا موقع التربية الذكية؟