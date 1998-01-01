نقابات العمال تعقد دورة حول اصابات العمل وحقوق العمال

غزة / سما /

عقد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الخميس دورة حول اصابات العمل وحقوق العمال بالتعاون مع وزارة العمل وذلك بمشاركة عدد من النقابيين بمقر نقابة العمال بغزة.

وافتتح اللقاء سامي العمصي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين مرحبا بالحضور و المشاركين وممثلي وزارة العمل ورؤساء النقابات والنقابيين وأكد على أهمية تطبيق قانون العمل للعامل الفلسطيني وتحدث بان الورشة تأتي في إطار أنشطة الاتحاد التثقيفية والتوعوية وذلك لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم .

كما وتحدث رامي الرزاينة عن قانون العمل الفلسطيني والفرق بين العامل وصاحب العمل ، وعن حوادث العمل والآثار المترتبة عليها ، وعن حوادث العمل وطرق الوقاية منها والاجراءات اللازمة لفتح اصابة عمل .

ودار النقاش في الدورة بين النقابين و وممثلي وزارة العمل عن القانون الفلسطيني وعن المشاكل التي تواجه العمال الفلسطينين في بيئة العمل وفي الختام اتفق الجميع على زيادة التعاون المشترك مع جميع الهيئات والوزارات .