جمعية الوداد بالتعاون مع الكلية الجامعية تنظمان يوما مفتوحاً في اليوم العالمي الطفولة

غزة / سما /

ضمن فعاليات اليوم العالمي للطفولة ويوم اليتيم الفلسطيني، نظمت جمعية الوداد للتأهيل المجتمعي بالتعاون مع الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية يوماً مفتوحاً ضمن فعاليات مهرجان فلسطين للطفولة والتربية الثامن عشر بعنوان (بسمة لا تغيب) وذلك بحضور عدد كبير من الأطفال المشاركين في الفعالية من جمعية نور المعرفة ومدرسة الزيتون المشتركة إضافة إلى أطفال روضة البسمة النموذجية.

تخلل المهرجان والذي أقيم على أرض الكلية الجامعية العديد من الفقرات الترفيهية المتنوعة، والألعاب الفردية والجماعية، ومسرح الدمى والذي يهدف إلى توصيل رسائل تربوية لتعزيز السلوك الإيجابي لدى الأطفال.