"حماس" تقدم مبالغ مالية لأهالي شهداء وجرحى "مسيرة العودة"

غزة / سما /

أعلنت حركة حماس، اليوم الخميس، أنها قدمت مبالغ مالية إلى أهالي شهداء وجرحى مسيرة العودة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة جراء استمرار الحصار الإسرائيلي.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في تصريح صحفي، إن مساندة حماس المالية لأهالي الشهداء والمصابين لن تعوضهم عما فقدوه، ولا تساوي ما قدموه من تضحية من أجل شعبنا وقضيتنا العادلة، كما قال.

وأضاف "ما قدمته حركة حماس يأتي في إطار مسؤولياتها المجتمعية والوطنية في تعزيز صمود شعبنا في نضاله للعودة والحرية وكسر الحصار".

وأوضح أن الحركة ساندت عائلة كل شهيد بمبلغ 3000 دولار أمريكي، وكل مصاب بجروح بليغة بمبلغ 500 دولار، وكل مصاب بجروح متوسطة بمبلغ 200 دولار، وذلك اعتمادا على تصنيف وزارة الصحة للجرحى.

وأكد قاسم أن حركة حماس "ستواصل دعم نضال شعبنا بكل الوسائل والأدوات المتاحة، على الرغم من صعوبة الأوضاع في قطاع غزة".