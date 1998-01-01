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جيش الاحتلال يعزز قواته على حدود غزة

الخميس 05 أبريل 2018 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يعزز قواته على حدود غزة



غزة / سما /

يتأهب الجيش الإسرائيلي من جديد للتصدي للمسيرات الجماهيرية المتوقع أن تشهدها حدود قطاع غزة يوم غد الجمعة.

وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي بالتنسيق مع رئاسة الأركان، قررت الدفع بمزيد من التعزيزات على حدود قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن جنودا من كتائب جفعاتي وناحال وغولاني وسلاح المدفعية سيتم الدفع بهم لتعزيز القوات الموجودة على طوال الحدود.

ولفتت الصحيفة إلى أن رئيس الأركان غادي آيزنكوت زار قسم غزة في الجيش لمراقبة الدروس المستفادة من الأحداث الأخيرة والتحضيرات للمظاهرات القادمة.

وفي السياق ذاته، ادعى مصدر أمني إسرائيلي، صباح الخميس، أن حركة حماس تنوي التصعيد العسكري بشكل تدريجي على حدود قطاع غزة.

ونقلت القناة العبرية السابعة عن المصدر الذي لم تحدد هويته قوله، بأن حماس تنوي التصعيد تدريجيا حتى الرابع عشر من مايو/ أيار المقبل.

وأضاف "يمكن أن يؤدي ذلك إلى تصعيد قد يؤدي إلى جولة أخرى من القتال في القطاع".

#جيش الاحتلال #حدود غزة

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