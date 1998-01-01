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مصرع 20 شخصًا في حادث سير جنوبي مصر

الخميس 05 أبريل 2018 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع 20 شخصًا في حادث سير جنوبي مصر



وكالات / سما /

لقي 20 شخصًا مصرعهم، في حادث سير بين 3 سيارات على أحد الطرق الصحراوية جنوبي مصر.

ونقل التلفزيون الحكومي، اليوم الخميس، عن أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج (جنوب) أن حافلتين تقلان ركابًا اصطدمتا بسيارة نقل ثقيل بطريق "سوهاج- أسيوط" الصحراوي الشرقي في وقت متأخر أمس.

وأوضح أن الحادث أسفر عن وفاة 20 شخصًا وإصابة 2 آخرين تم نقلهما إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات.

وأشار إلى أن المعاينة المبدئية أوضحت أن الحادث سببه السرعة الزائدة.

ووفق تقرير منظمة الصحة العالمية في 2015 الخاص بالسلامة على الطرق، جاءت مصر في المرتبة الـ16 عربيا، و109 عالميا من إجمالي 180 دولة، من حيث معدلات وفيات حوادث السير البالغة 12.8 وفاة لكل 100 ألف نسمة.

#حادث سير

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