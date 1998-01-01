صور : شهيدان واصابة 3 صيادين في غزة

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، صباح اليوم الخميس، استشهاد مواطنين فلسطينيين، وإصابة ثلاثة صيادين ببحر غزة.

وقالت المتحدث باسم الوزارة في تصريح صحفي، إن مواطنا استشهد بعد قصفه بصاروخ طائرة حربية بدون طيار قرب معبر "كارني" شرق مدينة غزة.

وقال انه تم التعرف على هوية الشهيد الذي وصل عبارة عن أشلاء الى مجمع الشفاء الطبي و هو الشهيد مجاهد مروان الخضري .

وفي السياق، أفاد القدرة بإصابة ثلاثة صيادين برصاص الاحتلال قبال سواحل مدينة غزة، دون إبداء تفاصيل عن تفاصيل الحادثة.

كما أعلنت الصحة استشهاد الشاب شادي الكاشف 34 عاما متأثرا بجراحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء منذ بدء فعاليات مسيرة العودة الكبرى إلى 21 شهيدا وأكثر من 1500 مصابا.













