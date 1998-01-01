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مايا دياب: فضل شاكر إرهابي وقح

الخميس 05 أبريل 2018 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مايا دياب: فضل شاكر إرهابي وقح



وكالات / سما /

وصفت الفنانة اللبنانية مايا دياب مواطنها فضل شاكر بالإرهابي بعد قرار عودته إلى الغناء مرة أخرى من خلال سلسلة من الحلقات أذاعتها قناة «الجديد اللبنانية».

وأثارت تدوينة مايا على تويتر حالة من الجدل على وسائل التواصل خلال الساعات الماضية حيث كتبت، "منا وجر، فضل شاكر إرهابي وقح صراحةً" ومنها من وافقها الرأي لكنها نالت انتقادات واسعة بسببها.

كان الفنان فضل شاكر غاب عن الغناء واعتزل قبل سنوات واتهم بأنه على علاقة بقتل عسكريين لبنانيين ووضع على قوائم الإرهاب، لكنه عاد من جديد ليقول إنه بريء ويريد محاكمة عادلة وسيعود إلى ساحة الغناء من جديد.

#مايا دياب

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