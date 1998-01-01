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دراسة: خسارة المال في منتصف العمر من أسباب الوفاة

الخميس 05 أبريل 2018 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دراسة: خسارة المال في منتصف العمر من أسباب الوفاة



غرائب و عجائب

كشفت دراسة حديثة، أن الخسارة المالية الكبيرة يمكن أن تقصر عمر الإنسان، وأوردت أن أمريكيين في منتصف العمر مروا بانتكاسة اقتصادية مفاجئة سيموتون خلال السنوات المقبلة، أي بشكل مبكر مقارنة بأشخاص لم يكابدوا مشكلات مماثلة.

وواجه قرابة شخص من بين كل أربعة أشخاص في الدراسة، ما وصفه العلماء “بصدمة الثروة” أو فقدان 75 في المئة أو أكثر من صافي القيمة على مدار عامين.

ودرس العلماء عقدين من البيانات لأكثر من تسعة آلاف شخص، وحاولوا السيطرة على المخاطر الصحية الأخرى.

ووجدوا أن المرور بخسارة مالية كبيرة مرتبط بخطورة أكبر بنسبة 50 بالمائة للوفاة، وهذا النوع من الدراسات لا يمكنه إثبات السبب والنتيجة، لكن النتيجة الجديدة تبرز الارتباطات المعروفة بين المال والصحة.

وتم نشر الدراسة، يوم الثلاثاء، في دورية الجمعية الصحية الأمريكية.

#دراسة #المال

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