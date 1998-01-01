جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غنام في يوم الطفل : الطفل الفلسطيني هو نواة الأمل والبناء

الخميس 05 أبريل 2018 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قالت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، إن الطفل الفلسطيني هو نواة الأمل والبناء والمستقبل المزهر الذي سنحققه.

وأضافت غنام في بيان لها بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني أننا لا نملك الموارد الطبيعية إلا أننا نعول على العقول البشرية النيرة التي ستبني مؤسسات دولتنا المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.

وأكدت أن هذه الأجيال التي تتمسك بحقوقها وتدافع بشغف عن مطالبها، لا بد أن تشارك بصنع القرار وتحرير الأرض والإنسان من آخر احتلال عرفته البشرية، لافتة إلى أن وجود الاحتلال هو العائق الأبرز أمام أطفالنا وطموحاتهم إلا أن ذلك يجب أن يقابل بشراكة بين المؤسسات الرسمية والأهلية لتمكين الطفل، وتذليل العقبات التي من شأنها التأثير على مستقبله.

واستذكرت غنام الشهيد محمد أبو خضير الذي تم إحراقه حيا، والشهيدين نديم نوارة ومحمد أبو الظاهر وعلي صافي وأسرة الطفل علي دوابشة ومئات الشهداء من الأطفال الذين استهدفهم الاحتلال بدم بارد، والأطفال الأسرى الذين يعتقلون دون رادع أو مانع ويتعرضون لأبشع ممارسات الاحتلال.

وقالت إن المجازر التي ترتكب بحق أطفالنا جرائم يندى لها الجبين، داعية العالم إلى التدخل الفوري لإنهاء معاناة أطفالنا وأطفال إخواننا العرب الذين يتعرضون لأبشع الممارسات مشيرة أن من أبسط حقوق الإنسان حياة كريمة للأطفال.

وفي السياق ذاته وبما يخص الأطفال جرى لقاء في مقر المحافظة جمع المحافظ والدكتور بهاء زقوت حيث تم مناقشة ازدياد حالات الحروق التي يتعرض لها أطفالنا نتيجة الإهمال المنزلي وخصوصا فيما يتعلق بالسوائل والمشروبات الساخنة، حيث لفت د.زقوت أن 90% من حالات الحروق التي تترك آثار دائمة ناجمة عن غفلة الأهل في التعامل مع السوائل الساخنة بوجود أطفالهم.

وتم الإتفاق على اطلاق حملة توعية بالتنسيق بين المحافظ والقطاع الصحي الخاص والعام تهدف لزيادة الحرص والإنتباه لهذا الموضوع لما لهذه الحروق من أثر نفسي على الطفل والأسرة.

#يوم الطفل

أخبار ذات صلة

في يوم الطفل العالمي : نصف سكان فلسطين من الأطفال الأقل من 18 عاماً

فواز الجنيدي الطفل ‫(1)‬ ‫‬

اللوء ماجد فرج يهاتف الطفل الجنيدي مطمئنا على صحته

الجنيدي

الاحتلال يقرر الإفراج عن الطفل الجنيدي بكفالة الى حين استكمال محاكمته

حمادة فوجو

مصادر طبية تؤكد : وفاة الطفل فوجو بعد عودة الحياة إلى قلبه

اسعاف- ارشيفية

استشهاد الطفل مصعب التميمي برصاص الاحتلال في قرية دير نظام غرب رام الله

طفل رضيع - غزة

مواطنون يعثرون على طفل رضيع أمام معهد الأمل للأيتام وسط غزة

الأكثر قراءة اليوم

رئيس الشاباك يسلم رئيس المخابرات المصرية رسالة لحركة حماس

فيديو.. محمد عساف يشعل مواقع التواصل برقصة دبكة في الشارع!

"مهندس" صفقة شاليط: مصر قادرة على فتح الحدود وإبعاد ضغط غزة عنا

ترتيبات جديدة لتطوير حقل الغاز قبالة سواحل غزة

محمد بن راشد يطلق قصيدة "كونوا مع الحق" يدعم فيها فلسطين

نتنياهو و ليبرمان: التحديات على حدود غزة متنوعة ومعقدة

لأول مرة منذ 1967: السماح للأقباط بزيارة القدس

الأخبار الرئيسية

شهيدان واصابة 3 صيادين في غزة

حدود غزة -ارشيفية

جيش الإحتلال يستعد لفتح تحقيق في حالات قتل شهداء مسيرة العودة بغزة

حدود غزة -ارشيفية

جيش الاحتلال: طائرة عسكرية استهدفت مسلح قرب السياج شمال القطاع ولا تأكيدات فلسطينية

مصر و فلسطين

صحيفة: مصر تكثف جهودها من أجل اتفاق في غزة يسبق عملية سياسية وصفقة القرن

شهداء مسيرة العودة

صور " شهداء مسيرة العودة " على أبراج " تل أبيب "

الاتصالات الفلسطينية