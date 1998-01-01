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جيش الإحتلال يستعد لفتح تحقيق في حالات قتل شهداء مسيرة العودة بغزة

الخميس 05 أبريل 2018 09:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الإحتلال يستعد لفتح تحقيق في حالات قتل شهداء مسيرة العودة بغزة



القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، صباح اليوم الخميس، عن إستعداد الجيش الإسرائيلي لفتح تحقيق داخلي، في ظروف استشهاد 19 فلسطينيا، خلال أحداث مسيرة العودة، على الحدود مع قطاع غزة يوم الجمعة الماضي.

وقالت الصحيفة العبرية، إن القرار النهائي بشأن فتح التحقيق، وشكل لجنة التحقيق، سوف يتم الإعلان عنه الأسبوع القادم.

وأشارت "هآرتس" الى أن الجيش الإسرائيلي، يعمل في نفس الوقت، على تعزيز قواته على طول السياج الحدودي مع قطاع غزة استعدادا للمسيرات والمواجهات غداً. 

وزعم  المتحدث باسم الجيش، رونين منليس، هذا الأسبوع في حديثه مع مراسلي وكالات دولية إن "إسرائيل ليست بحاجة إلى تحقيق خارجي بشأن أداء الجيش في الأحداث، وأنه يوجد لدى الجيش أجهزة فحص فعالة خاصة به".

#الاحتلال #شهداء #تحقيق #غزة

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