بن جاسم : قناعتي منذ سنوات أن لـ"الإسرائيليين حق في أرضهم"..كما الفلسطينين

الدوحة / وكالات /

أكد رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، أنه على قناعة تامة بأن "للإسرائيليين لهم الحق بأن يعيشوا في أرضهم في أمان،.

وقال "بن جاسم"، في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "طبيعة البشر لا تحب الإملاءات حتى لو كانت من أقرب الناس لك، وخاصةً إذا كانت بشكل متعالٍ، ما نحتاج إليه الآن في خليجنا هو النصح فيما بيننا ومحاولة إصلاح ما دُمِّر من علاقات ووشائج بين هذا الشعب بإدراك أو بعدم إدراك".

وأضاف رئيس الوزراء القطري السابق، "نحتاج ذلك من قادتنا الآن لأن القادم لا يبشر بالخير، وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، حن نحتاج أن نصرح ونقول ونفعل بما يعجب ويلبي طموحات شعوبنا، نحن نحتاج من ينهض بِنَا من الهزائم والهوان الذي تمر به هذه الأمة ولسنا معنيين ان نصرح بما يعجب الغير ونركز جهودنا فيما ذكرته سابقًا لمنفعة شعوبنا".

واستكمل تغريدته: "أصبحنا أضحوكة نُبتز وتهدر أموالنا بين صفقات غير مدروسة أو الدفع للوبيات في الدول صاحبة القرار حتى عندما نذكر أن للإسرائيليين الحق بأن يعيشوا في ارضهم بأمان وهذه قناعتي منذ سنوات طويلة ومازلت. نستحي أن نذكر أن للفلسطينيين الحق نفسه أيضًا".

وتابع: "نحن نعرف ما يريدونه منا وهذا قد يكون حقًا مشروعًا لهم في ظل الحال الذي أوصلنا أنفسنا إليه ولكن هل نعرف نحن ماذا نريد ونترك المهاترات في قضايانا التي لم تنتهِ ولن تنتهي للأسف في المستقبل المنظور".