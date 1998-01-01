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هنية يوجه رسالة إلى العاهل الأردني بشأن قمة الرياض

الخميس 05 أبريل 2018 09:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يوجه رسالة إلى العاهل الأردني بشأن قمة الرياض



غزة / سما /

وجه رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، رسالة إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، حول اجتماع القمة العربية المرتقب في العاصمة السعودية الرياض، والذي من المقرر أن ينعقد في منتصف الشهر الجاري.

وأعرب هنية في الرسالة عن "شكره وتقديره لمواقف الأردن المشرفة في الوقوف مع مع نضال الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مهيباً بالعاهل الأردني وإخوانه من القادة والزعماء العرب، جعل فلسطين ومدينة القدس المحتلة محوراً لقرارت القمة العربية القادمة".

وطالب هنية في رسالته إلى العاهل الأردني بالعمل على تبني خطة عمل عربية "تحمي فلسطين وحق شعبها في مقاومة الاحتلال وتحرير أرضه المغتصبة"، مشيراً إلى أمله في تفعيل قرارات القمم العربية السابقة فيما يخص فلسطين.

وأكد هنية في رسالته للعاهل الأردني، على ضرورة "رفض كل محاولات العدو الالتفافية على القرارت العربية والدولية المناصر لقضية الشعب الفلسطيني، وحماية اللاجئين الفلسطينيين من خلال رفض مشاريع التوطين والوطن البديل".

وتطرق هنية إلى المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي الجمعة الماضية (30 آذار/مارس) في غزة، والتي راح ضحيتها 17 شهيداً وأكثر من 1416 جريحاً، مطالباً بالعمل على تقديم قادة الاحتلال إلى المحاكم الدولية، ومحاصرته في كل المحافل الاقتصادية والسياسية.

وختم هنية رسالته بالقول: إن الشعب الفلسطيني ينظر إليكم بعين والثقة لتقفوا معه في معركة تحرير الأرض والمقدسات، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

#هنية #العاهل الأردني #رسالة

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