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20 مليون دولار لبناء 3 محطات للطاقة الشمسية بالضفة

الخميس 05 أبريل 2018 08:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
20 مليون دولار لبناء 3 محطات للطاقة الشمسية بالضفة



الضفة المحتلة / سما /

أعلن صندوق الاستثمار الفلسطيني أمس الأربعاء، توقيع اتفاقية مع البنك العربي على شكل قرض بقيمة 20 مليون دولار لتمويل بناء ثلاث محطات لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية في شمال الضفة الغربية.

وجرى توقيع الاتفاقية، بحسب بيان صدر عن الصندوق تلقت وكالة أنباء "شينخوا" نسخة منه، في مدينة رام الله بين شركة "مصادر" التابعة للصندوق والبنك لبناء المحطات الثلاثة في مدن أريحا بقدرة 7.5 ميجاوات، وطوباس بقدرة 9 ميجاوات، وجنين بقدرة 5 ميجاوات.

ويعتبر القرض حسب البيان، الأكبر لتمويل الطاقة الشمسية في فلسطين، وهو يشكل خطوة في برنامج "نور فلسطين" الذي تنفذه الشركة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والهادف لتوليد 200 ميجاوات من الكهرباء من الطاقة الشمسية.

ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة الصندوق محمد مصطفى قوله، ان "الصندوق يعمل في الوقت الراهن على تنفيذ استثمارات ومشاريع ذات تأثير كبير في الاقتصاد وبما يخفض نسبة الكهرباء المستوردة بشكل كبير".

واعتبر مصطفى أن "مشاريع برنامج نور فلسطين برنامج متكامل لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية" مشيرا الى ان "البرنامج جزء من استراتيجية متكاملة للإنتاج الوطني للطاقة".

وتوقع مصطفى أن "تنخفض نسبة الكهرباء المستوردة بعد تنفيذ هذه الحزمة من المشاريع الى أقل من 40 في المائة".

بدوره، أعرب مدير منطقة فلسطين للبنك العربي جمال حوراني عن "سعادته لتوقيع الاتفاقية مع الصندوق مما يعزز علاقة التعاون الاستراتيجية بين الطرفين لما فيه مصلحة وخدمة المجتمع والاقتصاد المحلي".

وقال حوراني بحسب البيان إن "البنك يهتم بقطاع انتاج الطاقة من المصادر المتجددة حيث يقع هذا القطاع ضمن استراتيجيته في التمويل الصديق للبيئة"، لافتا إلى أن للبنك باع طويل في تمويل مثل هذه المشاريع في المنطقة.

من جهته قال مدير شركة "مصادر" عازم بشارة، انه "تم الانتهاء من الأعمال المدنية والهندسية اللازمة لبناء المحطات في كل من طوباس وأريحا والاتفاقيات اللازمة لربطها بشبكات توزيع الكهرباء".

وأضاف بشارة أنه "سيتم انشاء هذه المحطات الثلاث من خلال شركة محلية وعالمية من القطاع الخاص متخصصة في محطات الطاقة الشمسية تم اختيارها من خلال عطاءات تنافسية وبالتنسيق التام مع سلطة الطاقة الفلسطينية وشركات توزيع الكهرباء".

ومن المتوقع أن يتم تشغيل أول محطة من المحطات الثلاث خلال العام الجاري.

#طاقة الشمسية

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