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محكمة مصرية تقضي بالمؤبد والمشدد على 190 من "الاخوان المسلمين"

الخميس 05 أبريل 2018 08:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة مصرية تقضي بالمؤبد والمشدد على 190 من "الاخوان المسلمين"



وكالات / سما /

قضت محكمة مصرية أمس الاربعاء بالسجن المؤبد والمشدد على 190 من أعضاء جماعة الاخوان المسلمين في سوهاج بتهمة تشكيل خلية إرهابية مسلحة.

وتعتبر السلطات المصرية "الإخوان المسلمين" جماعة إرهابية محظورة منذ كانون أول /ديسمبر 2013، وهو القرار الذي ترفضه الجماعة.

وعاقبت محكمة جنايات سوهاج (467 كم جنوب القاهرة) غيابيا وحضوريا 35 متهما بالسجن المؤبد، و61 متهما بالسجن المشدد 15 سنة، و 62 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، و 26 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات، و6 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات.

وقررت المحكمة وضع جميع المتهمين المحكوم عليهم تحت المراقبة الشرطية لمدة عامين.

ووجهت المحكمة للمتهمين تهم "الانضمام إلى لجان العمليات النوعية بالجماعة، والتجهيز لارتكاب جرائم إرهابية بالمحافظة، أثناء تواجدهم داخل إحدى المغارات الجبلية بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز جهينة، وارتكابهم 13 واقعة إرهابية لحرق وتفجير أبراج كهرباء، وإشعال النار على شريط السكة الحديد، وإلقاء عبوات متفجرة على أقسام ومراكز الشرطة بالمحافظة".

ومنذ عزل الرئيس محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين ، تتهم السلطات المصرية قيادات الجماعة وأفرادها بـ" التحريض على العنف والإرهاب"، فيما تقول الجماعة إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على مرسي.

#محكمة #الاخوان المسلمين

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