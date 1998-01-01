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إصابة مواطنين بالرصاص واعتقال 8 في الضفة

الخميس 05 أبريل 2018 08:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة مواطنين بالرصاص واعتقال 8 في الضفة



رام الله / سما /

 أصيب مواطنان برصاص قوات الاحتلال الليلة الماضية في مدينة نابلس، فيما اعتقل جنود الاحتلال ثمانية فلسطينيين من مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وداهم الجيش مدينة نابلس، وقام بإطلاق النار على الفلسطينيين والقاء القنابل الصوتية والغازية، بحجة تأمين الحراسة لحوالي الف مستوطن قاموا بأداء الصلوات الخاصة بعيد الفصح اليهودي في قبر يوسف بنابلس.

وادعى المتحدث بلسان جيش الاحتلال انه مع وصول الجيش الى محيط القبر، ألقى مجهولون عبوة باتجاههم فانفجرت بالجوار دون وقوع اصابات.

وأضاف ان الجيش اعتقل ثلاثة شبان بعد عثوره في مكان قريب على أمشطة ذخيرة وسكين على جدران احد البيوت وقام بتحويل المعتقلين للتحقيق.

وتعرض الجيش خلال مغادرته محيط قبر يوسف لالقاء الحجارة حسبما ادعى المتحدث بلسان الجيش، في حين ذكرت مصادر فلسطينية ان جيش الاحتلال هاجم المواطنين بالرصاص والقنابل الصوتية والغازية مما تسبب بإصابة مواطنين اثنين بعيارات نارية نقلا على إثرها الى المستشفى.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، ثلاثة شبان من مدينة جنين، ومخيمها، ومن قرية دير أبو ضعيف شرقاً.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب سالم غالب أبو بكر بعد اقتحام مدينة جنين ومداهمة عمارة سكنية في حي البساتين، وخلع أبوابها وبوابة منزل المعتقل.

وفي مخيم جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد طلال جلامنة من منزل ذويه، فيما اعتقلت الشاب محمد ضافي عواد بعد اقتحام منزله في قرية دير أبو ضعيف.

في سياق آخر، أعلن جيش الاحتلال عثوره على رشاش من نوع كارلو غوستاف خلال عمليات مداهمة وتفتيش في الخليل.

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