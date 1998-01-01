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مواجهات خلال اقتحام مئات المستوطنين مقام يوسف

الخميس 05 أبريل 2018 08:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الخميس، "مقام يوسف" شرق مدينة نابلس، تحت حراسة جيش الاحتلال الإسرائيلي، كما اندلعت مواجهات في محيط المقام، دون إصابات.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن عدة حافلات للمستوطنين اقتحمت المقام، فجرا، برفقة قوات الاحتلال، وأدوا طقوسهم الدينية فيه.

وأوضحت المصادر أن مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال قرب المقام، حيث ألقت تلك القوات القنابل الغازية المسيلة للدموع والصوتية تجاه المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.

كما اقتحمت تلك القوات بناية سكنية في قرية بلاطة البلد شرقا، واعتقلت الشاب مسعود الأسمر دويكات، بعد دهم منزل ذويه، وتفتيشه.

#مواجهات #مقام يوسف

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