قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان من جنين

جنين / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال ، فجر اليوم الخميس، ثلاثة شبان من مدينة جنين، ومخيمها، ومن قرية دير أبو ضعيف شرقا.

وذكرت مصادر محلية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب سالم غالب أبو بكر بعد اقتحام مدينة جنين ومداهمة عمارة سكنية في حي البساتين، وخلع أبوابها وبوابة منزل المعتقل، كما تم تفجير أبواب منازل كل من المواطنين: شادي جرار، ومهند، وعصام، وأبو عدنان مشارقة، وأخضعوهم للتحقيق بعد تفتيش منازلهم.

يشار الى أن شقيقيه جمال وعمر معتقلان منذ أكثر من عام.

وفي مخيم جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد طلال جلامنة من منزل ذويه، فيما اعتقلت الشاب محمد ضافي عواد بعد اقتحام منزله في قرية دير أبو ضعيف.