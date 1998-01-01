جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قيادتي حماس والجهاد تبحثان نتائج مسيرات العودة

الخميس 05 أبريل 2018 08:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قيادتي حماس والجهاد تبحثان نتائج مسيرات العودة



غزة / سما /

بحث رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، مع زياد النخالة نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية الأربعاء، نتائج مسيرات العودة التي انطلقت منذ الجمعة الماضية.

وقال مكتب هنية في بيان، إنهما بحثا خلال اتصال هاتفي، "تداعيات مسيرة العودة والخطوات الواجب اتباعها، وآليات تعزيز العمل والتنسيق المشترك لتطوير هذه الجهود، والبناء على نتائجها بما يخدم القضية الفلسطينية".

وأضاف أن "الجانبين اتفقا على ضرورة تكثيف الجهود في التحضير للمسيرة الكبرى في ذكرى النكبة، وانخراط شعبنا فيها في 15 أيار / مايو القادم".

ولفت البيان أن الجانبين "أشادا بدور الجماهير الفلسطينية وتضحياتهم من شهداء وجرحى، والتي فضحت الإرهاب الصهيوني، وأعاد الاعتبار للقضية الفلسطينية، في وقت يهددها الكثير من الصعاب".

وأكدا العلاقة الاستراتيجية بين الحركتين، والتوافق الفكري والسياسي في معظم القضايا، خاصة على قاعدتي الفكر الإسلامي، والمقاومة، وضرورة تعزيز العمل المشترك مع كافة القوى والفصائل الفلسطينية. 

"الاناضول"

#حماس #الجهاد #مسيرات العودة

أخبار ذات صلة

مسيرات العودة

الحية : مسيرات العودة غدا سلمية و تهديدات الاحتلال لن تخيفنا

حدود غزة

امريكا تمنع مجلس الامن من إدانة إسرائيل لقمعها مسيرات العودة

غرينبلات يهاجم مسيرات العودة ويعتبرها "عدائية"

حماس

حماس والجهاد تهاجمان الرجوب

داوود شهاب - ارشيف

حماس والجهاد يتلقيان دعوة للمشاركة في اجتماعات المركزي

قادة الفصائل - ارشيف

هل تنسحب حماس والجهاد من اجتماع تحضيرية الوطني قي بيروت اليوم ؟؟

الأكثر قراءة اليوم

رئيس الشاباك يسلم رئيس المخابرات المصرية رسالة لحركة حماس

صحيفة: جهود عربية لتعديل صفقة القرن وضمانات مصرية بتسليم غزة للسلطة

فيديو: أردوغان "يخطف" فتاة من بوتين ليلتقط صورة!

فيديو.. محمد عساف يشعل مواقع التواصل برقصة دبكة في الشارع!

"مهندس" صفقة شاليط: مصر قادرة على فتح الحدود وإبعاد ضغط غزة عنا

ترتيبات جديدة لتطوير حقل الغاز قبالة سواحل غزة

فيديو.. شرطية ألمانية تكتسح إنستغرام وتحصد أكثر من نصف مليون متابع

الأخبار الرئيسية

حدود غزة -ارشيفية

جيش الاحتلال: طائرة عسكرية استهدفت مسلح قرب السياج شمال القطاع ولا تأكيدات فلسطينية

مصر و فلسطين

صحيفة: مصر تكثف جهودها من أجل اتفاق في غزة يسبق عملية سياسية وصفقة القرن

شهداء مسيرة العودة

صور " شهداء مسيرة العودة " على أبراج " تل أبيب "

حدود غزة -ارشيفية

يديعوت : قطاع غزة تجند كله منذ الأمس لمهمة واحدة وهي .. ؟

حمد يحذر من تصريحات ولي العهد السعودي.. فيروس التطبيع بدأ يتسلل الى بعض الانظمة العربية 

الاتصالات الفلسطينية