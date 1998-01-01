قيادتي حماس والجهاد تبحثان نتائج مسيرات العودة

غزة / سما /

بحث رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، مع زياد النخالة نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية الأربعاء، نتائج مسيرات العودة التي انطلقت منذ الجمعة الماضية.

وقال مكتب هنية في بيان، إنهما بحثا خلال اتصال هاتفي، "تداعيات مسيرة العودة والخطوات الواجب اتباعها، وآليات تعزيز العمل والتنسيق المشترك لتطوير هذه الجهود، والبناء على نتائجها بما يخدم القضية الفلسطينية".

وأضاف أن "الجانبين اتفقا على ضرورة تكثيف الجهود في التحضير للمسيرة الكبرى في ذكرى النكبة، وانخراط شعبنا فيها في 15 أيار / مايو القادم".

ولفت البيان أن الجانبين "أشادا بدور الجماهير الفلسطينية وتضحياتهم من شهداء وجرحى، والتي فضحت الإرهاب الصهيوني، وأعاد الاعتبار للقضية الفلسطينية، في وقت يهددها الكثير من الصعاب".

وأكدا العلاقة الاستراتيجية بين الحركتين، والتوافق الفكري والسياسي في معظم القضايا، خاصة على قاعدتي الفكر الإسلامي، والمقاومة، وضرورة تعزيز العمل المشترك مع كافة القوى والفصائل الفلسطينية.

"الاناضول"