جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رئيس الموساد: الاتفاق النووي "خطأ فادح" وإيران تسعى للقنبلة النووية

الخميس 05 أبريل 2018 08:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الموساد: الاتفاق النووي "خطأ فادح" وإيران تسعى للقنبلة النووية



وكالات / سما /

قال رئيس الموساد الإسرائيلي، يوسي كوهين، يوم أمس الأربعاء، في محادثات مغلقة إنه "واثق بنسبة مائة بالمائة" من أن إيران لا تزال ملتزمة بتطوير قنبلة نووية، ويعتقد أنه يجب على المجتمع الدولي تغيير أو إلغاء اتفاقه النووي مع إيران.

جاء ذلك نقلا عن مصدر شارك في جلسة مغلقة شارك فيها مسؤولون إسرائيليون تناولت المشروع النووي الإيراني، الأربعاء.

وقال المصدر إن كوهين "يعتقد أنه على المجتمع الدولي أن يعمل على تغيير أو إلغاء الاتفاق النووي كي لا يشكل هذا الأمر تهديدا كبيرا على إسرائيل.

ووصف كوهين الاتفاق النووي بأنه "خطأ فادح" قائلا إنه يسمح لإيران بالاحتفاظ بعناصر أساسية في برنامجها النووي وسيزيل القيود الأخرى في غضون سنوات قليلة، وعندها يمكن لإيران أن تعمل على تخصيب ما يكفي من اليورانيوم لإنتاج ترسانة من القنابل النووية.

كما انتقد كوهين قرار رفع العقوبات عن إيران، قائلا إنه أدى إلى عدوان "زائد بشكل كبير" من قبل إيران، مشيرا إلى استمرار طهران في تطوير الصواريخ الباليستية بعيدة المدى.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كان قد حدد للدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق موعد الثاني عشر من أيار/مايو كموعد أخير لتعديل الاتفاق النووي، وإلا سينسحب منه، ويعيد فرض العقوبات السابقة على إيران.

وردا على التهديدات الأميركية، اقترحت فرنسا وبريطانيا وألمانيا فرض عقوبات جديدة من قبل الاتحاد الأوروبي على إيران "لدعمها النظام السوري، وبسبب برنامج الصواريخ البالستية".

#رئيس الموساد

أخبار ذات صلة

سامي بن عبد الله الصالح - ارشيف

شاهد.. سفير السعودية في الجزائر: حماس حركة "إرهابية" تسعى لإحلال المشاكل في المنطقة

سهيل الهندي

سهيل الهندي "رئيس اتحاد الموظفين " يستقيل من منصبه "بالأونروا "

مخيم عين الحلوة

من هو بلال بدر "رامبو" المخيم ؟ عين الحلوة: الاتفاق على وقف اطلاق النار وانتشار القوة المشتركة

يوسي كوهين - ارشيف

رئيس الموساد التقى مستشاري ترامب قبل ايام وصياغة سياسية جديدة للوضع الفلسطيني

رئيس "سي اي ايه" التقى الرئيس عباس في رام الله بحضور فرج وعريقات

الوفد المصري يلتقي أبو عمرو

الوفد المصري يلتقي نائب رئيس الوزراء "أبو عمرو " في غزة

الأكثر قراءة اليوم

رئيس الشاباك يسلم رئيس المخابرات المصرية رسالة لحركة حماس

صحيفة: جهود عربية لتعديل صفقة القرن وضمانات مصرية بتسليم غزة للسلطة

فيديو: أردوغان "يخطف" فتاة من بوتين ليلتقط صورة!

فيديو.. محمد عساف يشعل مواقع التواصل برقصة دبكة في الشارع!

ترتيبات جديدة لتطوير حقل الغاز قبالة سواحل غزة

"مهندس" صفقة شاليط: مصر قادرة على فتح الحدود وإبعاد ضغط غزة عنا

فيديو.. شرطية ألمانية تكتسح إنستغرام وتحصد أكثر من نصف مليون متابع

الأخبار الرئيسية

حدود غزة -ارشيفية

جيش الاحتلال: طائرة عسكرية استهدفت مسلح قرب السياج شمال القطاع ولا تأكيدات فلسطينية

شهداء مسيرة العودة

صور " شهداء مسيرة العودة " على أبراج " تل أبيب "

حدود غزة -ارشيفية

يديعوت : قطاع غزة تجند كله منذ الأمس لمهمة واحدة وهي .. ؟

حمد يحذر من تصريحات ولي العهد السعودي.. فيروس التطبيع بدأ يتسلل الى بعض الانظمة العربية 

رئيس الشاباك و رئيس المخابرات المصرية

رئيس الشاباك يسلم رئيس المخابرات المصرية رسالة لحركة حماس

الاتصالات الفلسطينية