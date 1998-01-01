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تحطم مقاتلة أميركية في ثالث حادث جوي خلال يومين

الخميس 05 أبريل 2018 08:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تحطم مقاتلة أميركية في ثالث حادث جوي خلال يومين



وكالات / سما /

تحطمت مقاتلة "أف-16" تابعة لسلاح الجو الأميركي، يوم أمس الأربعاء، قرب لاس فيغاس غربي الولايات المتحدة، في ثالث حادث جوي يتعرض له الجيش الأميركي في غضون يومين.

وقال سلاح الجو في بيان إن "مقاتلة أف-16 تابعة للقاعدة الجوية في نيلليس (نيفادا) تحطمت قرابة الساعة 10:30 صباحا (17:30 ت غ)خلال تدريب روتيني في حقل نيفادا للتجارب والاختبارات".

وأضاف البيان أن "الحالة الصحية للطيار غير معروفة في الوقت الراهن".

وهو ثالث حادث تتعرض له طائرة تابعة للجيش الأميركي في غضون يومين.

والثلاثاء في الساعة 14:35 (21:35 ت غ) تحطمت مروحية من طراز "سوبر ستاليون" تابعة لسلاح مشاة البحرية الأميركية (المارينز) في كاليفورنيا خلال تدريب روتيني قرب مدينة إل سنترو الصغيرة الواقعة قرب الحدود مع المكسيك.

وأسفر الحادث عن مصرع طاقم المروحية المؤلف من أربعة عسكريين، في حين فتح المارينز تحقيقا لتحديد ملابساته.

وفي الساعة 16:00 (13:00 ت غ) من اليوم نفسه تحطمت مقاتلة من طراز "هاريير إيه في-8 بي" تابعة لسلاح البحرية الأميركية بعيد إقلاعها من مطار جيبوتي قرب معسكر ليمونييه، القاعدة العسكرية الأميركية في القارة الأفريقية.

ونجح قائد المقاتلة أن يقذف بنفسه من الطائرة، لكنه أصيب بجروح ونقل إلى مستشفى المعسكر، بحسب ما اعلنت البحرية في بيان.

#مقاتلة أميركية

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