الطقس: إرتفاع على درجات الحرارة

رام الله / سما /

يكون الطقس اليوم الخميس 2018/04/05م، غائم جزئي بشكل عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، ودافئاً في المناطق الجبلية، وحاراً نسبياً في باقي المناطق. هذا ويحتمل تساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق، وخاصة الجنوبية، وتكون الرياح متقلبة الإتجاه معتدلة السرعة تنشط أحيانا. والله تعالى أعلى وأعلم.

غداً الجمعة يطرأ إنخفاض على درجات الحرارة،مع بقائها أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، وربيعياً معتدلاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح غربية إلى مالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. والله تعالى أعلى وأعلم.