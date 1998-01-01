صلاح يغادر مواجهة مانشستر سيتي مصاباً

وكالات / سما /

تلقى ليفربول أنباء حزينة بإصابة النجم المصري محمد صلاح المتألق خلال مواجهة مانشستر سيتي التي تلعب الآن على ملعب أنفيلد رود في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشعر محمد صلاح بآلام بالفخذ في مطلع الشوط الثاني وذهب إلى خط التماس لكي يم فحصه من قبل الأطباء الذين قرروا إخراجه من الملعب.

وقام المدرب الألماني يورجن كلوب باستبدال محمد صلاح بعد التأكد من تعرضه لإصابة غير واضحة المعالم حتى الآن، ودفع بفينالدوم بدلاً منه في خط الوسط.

ولم يجلس محمد صلاح على مقاعد البدلاء بل توجه إلى غرفة خلع الملابس على الفور، مما زاد قلق جماهير ليفربول بخصوص إصابته.

ومن المفترض أن يخضع النجم المصري لفحوصات طبية خلال الساعات القادمة لتحديد بدقة مدى خطورة الإصابة.

يذكر أن صلاح أحرز هدف في الدقيقة 12 وصنع الهدف الثالث لزميله ساديو ماني في الدقيقة 32.