صور " شهداء مسيرة العودة " على أبراج " تل أبيب "

عكا للشؤون الإسرائيلية

تفاجأ الإسرائيليون، اليوم الأربعاء، من رفع يافطات ضخمة تمدح "شهداء مسيرة العودة" الذين سقطوا في أحداث يوم الجمعة الماضي على الحدود مع قطاع غزة.

ووفقا لموقع "روتر" العبري، فقد رفعت اليافطات على برج الساعة في مدينة "تل أبيب"، الأمر الذي أثار عاصفة من الانتقادات في أوساط الإسرائيليين.

وأشار سكان المنطقة بأن من قام برفع اليافطات هم " فلسطينيو الداخل" القاطنين في مدينة يافا، الذين لا يخافون ولا يعملون للقانون أي اعتبار على حد تعبيرهم.

وطالب سكان المنطقة من الشرطة الإسرائيلية بمعاقبة الفاعلين .