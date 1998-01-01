قافلة طبية اندونيسية لمشافي قطاع غزة

غزة / سما /

قامت جمعية "غزي دستك" بتوزيع مجموعة من الأدوية والمستلزمات الطبية لصالح مستشفيات قطاع غزة وذلك ضمن مشروع " قافلة طبية عاجلة لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية لمستشفيات قطاع غزة" والذي تموله مؤسسة KNRP الإندونيسية وتنفذه وتشرف عليه جمعية "غزي دستك" في قطاع غزة، حيث سيتم استخدام هذه الأدوية والمستلزمات في معالجة ومداواة الجرحى والمرضى في المستشفيات الفلسطينية في القطاع.

وقال بيان صادر عن الجمعية:" أن هذه الاستجابة العاجلة من الشعب الإندونيسي الشقيق ومؤسسة KNRP تأتي في ظل تعرض أكثر من 1500 مواطن فلسطيني للإصابة نتيجة الأحداث الأخيرة التي يعيشها قطاع غزة، وفي ظل النقص الكبير في الأدوية الأساسية والذي وصلت نسبته إلى 36%، بالإضافة إلى النقص الحاد في المستلزمات الطبية والذي وصلت نسبته إلى 45% وفقاً لآخر الإحصائيات.

وتقدمت جمعية "غزي دستك" بجزيل الشكر والعرفان لمؤسسة KNRP وللشعب الإندونيسي الشقيق لمساندته العاجلة للشعب الفلسطيني وأبناء قطاع غزة في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة يعيشها القطاع نتيجة الحصار الخانق المستمر لعامه الثاني عشر على التوالي، مطالبةً الشعب الإندونيسي الشقيق بالاستمرار في دعم وتمكين الشعب الفلسطيني من خلال التبرع للمشاريع الخيرية والإنسانية والتي يحتاجها قطاع غزة وأهله عبر مؤسساته الخيرية العاملة في إندونيسيا.