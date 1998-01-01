محمد بن راشد يطلق قصيدة "كونوا مع الحق" يدعم فيها فلسطين

دبي / وكالات /

أطلق نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قصيدة جديدة بعنوان "كونوا مع الحق" تطرق فيها إلى قضية القدس وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قهر تحت الاحتلال الإسرائيلي، ونشر الحساب الرسمي لحكومة دبي القصيدة التي لحنها وغناها الفنان الإماراتي حسين الجسمي.



ولاقت قصيدة "كونوا مع الحق" التي كتبها نائب رئيس الدولة، تفاعلاً كبيراً من قبل رواد مواقع التاوصل الاجتماعي، وفيما يلي نص القصيدة:



خيّـم عليــنا الظـــــلام وخيــّـم العــــادي

وبين المخيم وجـــوه الموت ما ترحـم

والموت في أرضنا يا خوي شيء عادي

مثل العســل كــان نــاس تطعمه علقـم

أشــــدّ من الموت أني أرهـــن بـــــلادي

وأبيع الأقصى وأبيع الـقدس واستسلم

وأشــــــــدّ من المـوت أني أترك أولادي

في الذل والعـــار والأيــــام تتـــــــكلم

نعم أقـــــــاوم بصدري وأصنع أمجـادي

والمجــــد ما يـــعرفه عــاشق الدرهــم

ما يعـرف المـجــــــــد إلا حـــرّ ينــــادي

إلى الشهــــادة وبالإيمــــان يتحــــزم

لي يبغي النصر نايم فـوق الـوســــــادي

قله تـــــــأكد بأنه نــــــــايم ويحـلـــــــم

النصـــــر بالتضحيـــات اذا جـرت وادي

واذا جـــرى الـــدم ما نصر بلـــــيا دم

بالمــــال والنفس من هو بالوطن فـادي

واللي ما يفتدي موطنه ولا بد أن يندم

يا شعبي الـحـر يا أهـــــلي يا بــــــلادي

كونوا مع الحق عمــــر الحق ما يهزم