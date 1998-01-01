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توقيع اتفاقية تفاهم بين الجامعة الإسلامية و"بيكتا"

الأربعاء 04 أبريل 2018 08:18 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

جرى في الجامعة الإسلامية توقيع اتفاقية تعاون وتفاهم بين كلية تكنولوجيا المعلومات والنقابة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات "بيكتا"، بهدف تحقيق التعاون المثمر بين الطرفين، وتعزيز سبل التعاون، وتبادل المعرفة، ورفع المستوى المهني والعلمي لطلاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يلبي الاحتياجات المطلوبة لسوق العمل، ونشر الوعي المعلوماتي وتفعيل دور تكنولوجيا المعلومات لخدمة الأهداف التنموية والتطويرية الفلسطينية وفق السياسات العامة والاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة.

ووقع الاتفاقية عن كلية تكنولوجيا المعلومات الدكتور ربحي بركة- عميد الكلية، وعن النقابة الفلسطينية "بيكتا" النقيب علاء الشرفا- رئيس مجلس إدارة النقابة، بحضور لفيف من أعضاء الهيئتين الإدارية والأكاديمية للكلية، وأعضاء النقابة الفلسطينية "بيكتا".

#اتفاقية تفاهم #الجامعة الإسلامية

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