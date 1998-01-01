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الاحتلال يحذر الصحة العالمية من إشعال "الكوشوك" بغزة

الأربعاء 04 أبريل 2018 08:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يحذر الصحة العالمية من إشعال "الكوشوك" بغزة



القدس المحتلة / سما /

ناشدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منظمة الصحة العالمية بالتدخل جراء مخاطر إشعال الإطارات عليه في قطاع غزة يوم الجمعة القادم.

وقالت القناة العبرية السابعة، إن منسق الأنشطة الحكومية في الأقاليم يوآف مردخاي أرسل تحذيرا لرئيس منظمة الصحة العالمية عبر رسالة استعدادًا لحملة حرق عشرة آلاف إطار في قطاع غزة بالقرب من السياج يوم الجمعة.

وحسب القناة العبرية، أضاف مردخاي في رسالته، "هذا حدث بيئي خطير سيضر بصحة السكان ويتسبب في تلوث لم يسبق له مثيل".

يشار إلى حدود قطاع غزة ستشهد إحراق آلاف إطارات السيارات "الكوشوك" ضمن مسيرة العودة الكبرى على طول حدود قطاع غزة، لمنع استهداف جنود الاحتلال المشاركين في المسيرة التي ستتواصل فعالياتها حتى يوم النكبة منتصف أيار المقبل.

#غزة #الكوشوك #اجراق

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