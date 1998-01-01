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الشرطة تكشف ملابسات قضية سرقة وتشهير على موقع الفيس بوك في الخليل

الأربعاء 04 أبريل 2018 08:13 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

كشفت الشرطة اليوم ملابسات قضية سرقة وتشهير على موقع الفيس بوك بحق احدى السيدات في الخليل . 

 وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة " بأنه وبناء على شكوى تقدمت بها احدى السيدات للشرطة تتعلق بقيام شخص مجهول بسرقة حسابها الشخصي على موقع الفيس بوك وما يحويه من صور والتشهير بها والإساءة لسمعتها , على الفور باشرت شرطة المباحث العامة إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات القضية والقاء القبض على الفاعل " .

وأضاف البيان بأنه وبعد استكمال عملية جمع المعلومات والأدلة الالكترونية , تمكنت وحدة الجرائم الالكترونية من تحديد هوية المشتبه به والقاء القبض عليه , حيث افاد بعد سماع أقواله بقيامه بسرقة حساب المشتكية وصورها الشخصية منه وقام بالتشهير بها بهدف الإساءة لسمعتها  .

  هذا وأكد البيان توقيف المشتبه به لمدة 24 ساعة وإحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول .

#الشرطة

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