الشرطة تكشف ملابسات قضية سرقة وتشهير على موقع الفيس بوك في الخليل

الخليل / سما /

كشفت الشرطة اليوم ملابسات قضية سرقة وتشهير على موقع الفيس بوك بحق احدى السيدات في الخليل .

وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة " بأنه وبناء على شكوى تقدمت بها احدى السيدات للشرطة تتعلق بقيام شخص مجهول بسرقة حسابها الشخصي على موقع الفيس بوك وما يحويه من صور والتشهير بها والإساءة لسمعتها , على الفور باشرت شرطة المباحث العامة إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات القضية والقاء القبض على الفاعل " .

وأضاف البيان بأنه وبعد استكمال عملية جمع المعلومات والأدلة الالكترونية , تمكنت وحدة الجرائم الالكترونية من تحديد هوية المشتبه به والقاء القبض عليه , حيث افاد بعد سماع أقواله بقيامه بسرقة حساب المشتكية وصورها الشخصية منه وقام بالتشهير بها بهدف الإساءة لسمعتها .

هذا وأكد البيان توقيف المشتبه به لمدة 24 ساعة وإحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول .