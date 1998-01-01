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بناء الشبابي ينظم فعالية بسلسلة أنشطة في خيمة العودة الكبري شرق خانيونس

الأربعاء 04 أبريل 2018 08:07 م / بتوقيت القدس +2GMT



خانيونس / سما /

نظم مركز بناء الشبابي اليوم الأربعاء فعالية بمجموعة من الأنشطة تشمل تشجير المكان بأشجار الزيتون وإطلاق بلالين بالوان علم فلسطين، وتوزيع مستلزمات طبية أولية لنقطة اسعافات أولية للنقطة الطبية في منطقة التخييم بخزاعه.

واشتملت الفعالية علي تسمية الخيام بأسماء المدن الفلسطينية المحتلة والتعريف بهذه المدينة في نبذة قصيرة عنها لتعريف الحضور بالمدن المحتلة من المعالم المشهورة فيها، والالمساحة وأهميتها.

وتأتي هذه الفعالية لتعزيز صمود المشاركين في الخيمة ومن أجل ديمومة الأنشطة والفعاليات داخل المخيم.

ولاقت الفعالية اعجاب الحضور وكان هناك اهتمام واضح لأنها تدعم استمرارية الانشطة في منطقة التخييم، وكانت بمشاركة شبابية كبيرة.

#بناء الشبابي #فعالية

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