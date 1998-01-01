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يديعوت: جيش الإحتلال يعتمد زيًا جديدًا للوحدات القتالية

الأربعاء 04 أبريل 2018 08:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت: جيش الإحتلال يعتمد زيًا جديدًا للوحدات القتالية



عكا للشؤون الإسرائيلية

كشفت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، عن موافقة قيادة الجيش الإسرائيلي على اعتماد زي الصاعقة للوحدات القتالية بالجيش.

وقالت الصحيفة العبرية، إن "الزي الجديد محصن ضد النار، ويحمل علم الدولة، وشعار الوحدة القتالية".

ووفقا للصحفية العبرية، سيتم خلال هذه الأيام توزيع 1000 بدلة من هذا النوع على بعض الوحدات القتالية كإجراء تجريبي.

وذكرت صحيفة يديعوت، أن هذا الزي كان واحدا من ثلاثة نماذج تم عرضها على قيادة الجيش، وبعد إجراء عدة نقاشات وتجارب وقع الاختيار على هذا الزي.

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن الزي الجديد مصنوع من قماش خفيف، مضاد للنار والحرارة، وأنه تم شراء هذا القماش من أمريكا. 

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن الجيش سيوزع 150 ألف بدلة من الزي الجديد على الوحدات المقاتلة حتى نهاية العام الجاري.

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