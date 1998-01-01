"مهندس" صفقة شاليط: مصر قادرة على فتح الحدود وإبعاد ضغط غزة عنا

القدس المحتلة / سما /

قال المسؤول السابق في جهاز "الموساد الإسرائيلي" دافيد ميدان، والذي يعتبر مهندس صفقة الجندي جلعاد شاليط، اليوم الأربعاء، أن مصر الدولة الوحيدة القادرة على إحداث تأثير واضح على القضية الفلسطينية وخاصةً الوضع في قطاع غزة.

وأوضح ميدان في مقابلة مع صحيفة "ماكور ريشون" العبرية، أن مصر الوحيدة التي يمكن أن تصل بالأراضي الفلسطينية إلى حالة الهدوء وأن تكون الجهة الوحيدة القادرة للتأثير على القيادة الفلسطينية والتوصل معها لاتفاق بشأن العديد من القضايا.

وأشار ميدان إلى أن مصر قادرة على فتح الحدود لسكان غزة والسماح لهم بالدخول بحرية لأراضيها، وذلك من شأنه تقليل الكثير من الضغوط على السكان غزة بعيدا عن إسرائيل.

ولفت إلى أن مصر متخوفة من أن يصبح ملف غزة تحت مسؤوليتها وهي لديها الكثير من الملفات الخاصة بها لذا يقولون "هذه ليست مشكلتنا، إنها مشكلة غزة والسلطة ومشكلة فلسطينية- إسرائيلية".

وأضاف "أعتقد أن هناك دولة واحدة تعرف حقا كيف تؤثر على غزة، هي مصر، لا يوجد بلد آخر".

وتابع "مفتاح أي حل مستقبلي هو القاهرة، تستطيع إسرائيل غزو وتطويق غزة، لكن البلد الوحيد في العالم الذي يمكنه التأثير على القيادة الفلسطينية وحماس هي مصر، فقيادة حماس يأتون للقاهرة مثل الأطفال الطيبين ويذهبون للحج عند قياداتها ويحاولون التوصل إلى اتفاقيات معهم".

ورأى أنه لا بد من التوصل إلى اتفاق حول القضية الفلسطينية. مشيرا إلى أنه لا يمكن نزع سلاح حماس على الأقل في المرحلة الحالية. مضيفا "يجب أن نتوصل إلى تفاهم ربما لن يكون مئة في المئة مما نريده أو مما يريدونه هم لكن يجب أن نفعل ذلك وأن تعود السلطة لغزة رغم حالة الكراهية بين فتح وحماس، لكن المصريين قادرون على التغيير وتقليل التوتر وتحسين الحياة هناك".