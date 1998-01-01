يديعوت : قطاع غزة تجند كله منذ الأمس لمهمة واحدة وهي .. ؟

القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن قطاع غزة تجند كله، منذ الأمس، لمهمة واحدة وهي جمع المئات أو حتى آلاف الإطارات. والهدف هو إشعال النيران أثناء المظاهرة عند السياج يوم الجمعة لحجب رؤية القناصة الاسرائيليين بساتر من الدخان الكثيف.

وقد أطلق الفلسطينيون اسماً على المظاهرة الأسبوعية، التي ستجري بعد غد الجمعة، للمرة الثانية "جمعة الكاوتشوك". وبالإضافة إلى الدخان، يخطط المنظمون تعطيل عمل قناصة الجيش الإسرائيلي باستخدام المرايا التي ستحاول إبهارهم.

وقال مصدر فلسطيني في قطاع غزة لصحيفة "يديعوت أحرونوت" عن هذا الاستعداد، إن مجموعات كبيرة من الشباب تتجول في الشوارع مع عربات تجرها الحمير ودراجات "توك توك"، وتبحث في كل ركن عن الإطارات القديمة والمرايا، حتى المكسورة. وهم يجمعون الغنائم في منطقة التجمع بالقرب من الحدود مع إسرائيل.

وقال إن "الاحتجاج الحالي حظي بالدعم بعد أن أدركوا في غزة أن هناك دعما دوليا لطبيعة النضال وحقيقة أنه شعبي ومدني".

وجمع الشبان اكثر من 120 ألف اطار لاحراقها قرب الحدود، ومع هذا القلق الذي ينتظره جنود الاحتلال، وجدت اسرائيل ان تقدم النصح لاهالي القطاع ان احراق الاطارات مضرّ بالصحة !!

و نشرت مواقع اعلامية اسرائيلية منشورات تقدم النصح للمواطنين في غزة، بأن احراق الاطارات مضرّ بالصحة ومسرطن، ويؤثر على صحة الانسان سلبا وعلى الاجنة في الارحام ومشاكل في النمو حسب تعبيرها .