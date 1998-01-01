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سلطة النقد يستقبل وفداً رفيع المستوى من البنك الدولي

الأربعاء 04 أبريل 2018 07:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطة النقد يستقبل وفداً رفيع المستوى من البنك الدولي



رام الله / سما /

استقبل معالي محافظ سلطة النقد الفلسطينية السيد عزام الشوا، وفدا ًرفيع المستوى من البنك الدولي برئاسة الدكتور ميرزا حسن عميد مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي، وضم الوفد السيد فواز البلبيسي مستشار الأردن في مجموعة البنك الدولي، والسيدة مارينا ويس ممثلة مقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، والسيد يوسف حبش الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية، بحضور مساعد محافظ سلطة النقد لشؤون الاستقرار المالي د.رياض أبو شحادة.

وقد رحب معالي المحافظ بالوفد، وأشاد بمجهودات البنك الدولي ومشروعاته وتمويلاته سواء في فلسطين أو في مختلف دول العالم، ما أسهم في التخفيف من حدة البطالة والفقر، وفتح الباب لمزيد من الفرص للقطاع الخاص.

وأطلع معالي محافظ سلطة النقد الوفد الضيف على متانة وسلامة الجهاز المصرفي الفلسطيني، والجهود التي تبذلها سلطة النقد من أجل تطويره وتحقيق الاستقرار والشمول المالي والالتزام بالأسس والمعايير المصرفية الدولية، وخاصة فيما يتعلق بالجهود التي تبذلها فلسطين من أجل الحفاظ على جميع قطاعات الاقتصاد الفلسطيني وحمايتها من محاولات إساءة استخدامها، من خلال وضع سياسة عامة سليمة تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المالي والأعمال والمهن غير المالية، ومن أبرز تلك الجهود إنجاز التقييم الوطني لمخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمهيداً لتقييم فلسطين من قبل مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال افريقيا في العام 2020.

كما أشار معالي المحافظ إلى تعزيز شبكة الأمان المالي من خلال رفع سقف الودائع المشمولة ببرنامج ضمان الودائع من 10 آلاف دولار إلى 20 ألف دولار، والعمل على بناء الاستراتيجية الوطنية لطرق الدفع الإلكترونية والتي تشمل طرق الدفع عبر الموبايل والمقاصة الإلكترونية.

من جانبه جدد الدكتور ميرزا حسن إشادة البنك الدولي بسلطة النقد والقطاع المصرفي الفلسطيني، باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في فلسطين، منوهاً بما ورد في تقرير مناخ الأعمال السنوي 2018 الصادر عن البنك الدولي، والذي أحرزت سلطة النقد من خلاله تقدماً كبيراً في الترتيب العالمي في بند سهولة الوصول للائتمان، حيث عملت سلطة النقد على إنشاء وإدارة نظام المعلومات الائتماني وتطويره وإدارته بكوادر سلطة النقد وجعله من أفضل وأحدث المكاتب الائتمانية في المنطقة.

#سلطة النقد #البنك الدولي

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