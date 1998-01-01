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مكافآت مالية لطلبة الاونروا المتفوقين

الأربعاء 04 أبريل 2018 05:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
مكافآت مالية لطلبة الاونروا المتفوقين



غزة / سما /

أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين زكريا الأغا اليوم الأربعاء عن توزيع شهادات تقدير ومكافآت مالية على الطلبة المتفوقين في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وذكر في بيان صحفي أنه يستحق هذه المكافأة 10070 طالبًا وطالبة من الصف الخامس وحتى التاسع في قطاع غزة، بالإضافة إلى 6600 طالب وطالبة في الضفة الغربية، حيث حصلت الدائرة على الكشوف الخاصة بالمتفوقين من دائرة التعليم في "الاونروا".

وأوضح الأغا أن هذا البرنامج الخاص بالمكافآت المالية الرمزية للطلبة اللاجئين في جميع مدارس الأونروا في الضفة والقطاع والذي تنفذه الدائرة للسنة الثامنة على التوالي يهدف الى رفع مستوى العملية التربوية وتحسين تحصيل الطلبة من خلال رفع درجة التنافسية بين الطلبة من كلا الجنسين.

ولفت إلى أن البرنامج جاء استجابة لتوصيات ورشة خاصة نظمتها الدائرة منذ 10 سنوات خاصة ببرنامج التعليم بالوكالة، حيث أوصى المشاركون بأهمية إيلاء الطالب اهتمامًا خاصًا من قبل الأطراف ذات العلاقة، وتعزيز الدافعية لديهم وربطها بالإنجاز والمكافأة والتشجيع الدائم، من أجل تحسين مستوى التحصيل العلمي في المرحلة الأساسية.

#مكافآت #طلبة #الاونروا

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